Los senadores peronistas votaron a favor del juez Yadarola, involucrado en el escándalo de Lago Escondido

La bancada peronista pasó de denunciar con furia el viaje a Lago Escondido, junto a jueces, exfuncionarios y empresarios que el propio espacio repudió durante años, a levantarle la mano en el Senado a Pablo Yadarola y avalar su designación para integrar la Sala I de la Cámara Federal porteña. Abiertamente, el juez cosechó un respaldo casi unánime, con la sola retirada de Martín Soria del recinto para evitar tener que votar a favor, pero tampoco quedar asociado al rechazo.

Atrás del voto a Yadarola aparece una nueva postura del peronismo frente a la Justicia. Según fuentes del espacio citadas por La Política Online, dentro del bloque admiten por lo bajo que la estrategia de confrontación frontal con la Justicia, que tuvo uno de sus principales focos en las causas contra Cristina Kirchner, especialmente en Vialidad, ya es inconducente.

Para justificar el acompañamiento a los pliegos impulsados por el Gobierno, el jefe del bloque peronista, José Mayans, cuestionó el estado de la Justicia y sostuvo que “mucha gente tiene esperanza de que este poder del sistema democrático funcione como corresponde”, aunque advirtió que es “uno de los poderes más desprestigiados de la República Argentina” y que “aproximadamente el 90% no cree en el Poder Judicial”.

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José Mayans, jefe del bloque peronista en el Senado

Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, los dos magistrados que fueron aprobados para integrar la Sala I de la Cámara Federal porteña

Lejos del respaldo que recibió Yadarola, Pablo Bertuzzi quedó en la otra vereda. Su pliego se votó por separado a pedido expreso del interbloque conducido por José Mayans, y terminó con 44 votos a favor y 23 en contra. Esos 23 negativos correspondieron en bloque a la oposición, que cumplió con el anticipo de Mayans de no acompañarlo "por lo que es de público conocimiento de su actuación dentro del Poder Judicial".

A diferencia de Yadarola, Bertuzzi ya integraba la Cámara Federal porteña, a donde había llegado en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri mediante un mecanismo de traslado desde otro fuero que el kirchnerismo repudió desde el primer día. Si bien la Corte Suprema cuestionó el traslado y ordenó regularizar los cargos mediante concurso, Bertuzzi cumplió ese trámite y quedó en la terna del Consejo de la Magistratura. Aun así, el peronismo mantuvo su rechazo y votó en contra de su pliego.

La mansión de Joe Lewis en Lago Escondido, Río Negro

Joe Lewis, dueño de la estancia de Lago Escondido

Carolyn Carter, exnovia de Joe Lewis, de vacaciones en Lago Escondido

Yadarola fue uno de los jueces que en octubre de 2022 integró la comitiva que viajó en un vuelo privado desde San Fernando hasta Bariloche para recalar en la estancia de Joe Lewis, en Lago Escondido.

Del tour patagónico participaron los jueces Carlos Mahiques, Julián Ercolini y Pablo Cayssials; el exministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro; el empresario Tomás Reinke y el exjefe de legales de la AFI, Leonardo Bergroth, además de directivos del Grupo Clarín.

Entre ellos también estuvo el entonces funcionario porteño y hoy ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, nada menos que el mismo funcionario que, desde que asumió al frente de la cartera, impulsa estos pliegos clave para definir la integración de la Cámara Federal, donde tramitan investigaciones que preocupan al Gobierno de Javier Milei.

Juan Bautista Mahiques, hijo del juez Carlos Mahiques y miembro de una familia con fuerte presencia en la Justicia y la política

Finalmente, el escándalo estalló cuando se filtraron los chats de Telegram, originados en el hackeo del celular de D’Alessandro, donde los pasajeros operaban y coordinaban estrategias para ocultar el viaje y esquivar el castigo de la justicia. Aquel expediente judicial terminó formalmente anulado y con los involucrados sobreseídos en diciembre de 2023.

Lo que Bullrich anticipó en la sesión del Senado

En el tramo final de la sesión, la jefa de la bancada de La Libertad Avanza anticipó los próximos movimientos del oficialismo en el Congreso. A saber, confirmó que la reforma política volverá a discutirse en comisión durante septiembre, después de varios meses de negociaciones trabadas con los bloques aliados.

Sin embargo, uno de los puntos centrales es la posible eliminación de las PASO, aunque Bullrich evitó darla por definida. “Yo hoy no puedo asegurar si las PASO se van a suspender o no”, sostuvo, y explicó que la decisión dependerá de la mayoría que el Gobierno consiga construir en el Congreso. La definición, según adelantó, podría llegar entre septiembre y octubre.

Asimismo, contempla Ficha Limpia, mayores requisitos para la creación y reconocimiento de partidos políticos, la digitalización de las afiliaciones y cambios en el financiamiento electoral. El objetivo del Gobierno es aprobar los cambios durante 2026, ya que durante un año electoral como 2027 no podría avanzar con una reforma de este tipo.

Patricia Bullrich también se abocó a la reforma política que el oficialismo buscará reflotar en comisión durante septiembre

Bullrich también defendió durante la jornada la designación de Pablo Bertuzzi, cuestionada por sectores de la oposición. “Hizo el concurso, salió primero y obedeció lo que dijo la Justicia”, sostuvo la senadora, que además justificó el avance sobre las vacantes judiciales al considerar que la Justicia “estaba diezmada”.

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