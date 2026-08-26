Bartolomé Abdala: “Milei representa las mismas ideas que Macri al principio”

En Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el senador nacional por San Luis Bartolomé Abdala analizó la agenda legislativa del Gobierno y defendió las reformas impulsadas por Javier Milei, entre ellas la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y la denominada ley de inocencia fiscal. En ese marco, sostuvo que la Argentina necesita pensar a largo plazo y dejar de lado las disputas vinculadas con cada elección.

Abdala también se refirió al acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO, espacio del que fue uno de sus fundadores en San Luis. El senador afirmó que Milei representa “las mismas ideas que tenía el ingeniero Macri en sus comienzos” y reclamó que las distintas fuerzas políticas construyan un marco de previsibilidad que permita recuperar la confianza de los inversores y de los argentinos.

Bartolomé Abdala es contador público y dirigente político que integra el bloque de La Libertad Avanza. Se desempeña como senador nacional por la provincia de San Luis y fue elegido presidente provisional del Senado en 2023. Fue uno de los fundadores del partido PRO en San Luis y diputado provincial por ese espacio. Además, en la administración pública fue ministro de Turismo, Cultura y Deporte en la provincia de San Luis.

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Bartolomé, muy buenos días. Jorge Fontevecchia los saluda, un gusto volver a hablar con usted. Y usted estuvo allí en el encuentro clave del presidente de la Nación para coordinar la agenda del Congreso. Cuéntenos qué se puede compartir de esa reunión larga que tuvieron con él.

Ante todo, Jorge, buen día para ustedes allí en la radio y un saludo afectuoso para todos los argentinos. Y bueno, contarte que es la agenda que tenemos en el Congreso, con las leyes que se van a tratar ahora en Diputados, en donde estamos confiados de que vamos a tener, digamos, la media sanción de proyectos que claramente van a ser muy interesantes para la Argentina que viene. Creo que todo el tema de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, como así también el tema, digamos, de la inocencia fiscal, son leyes que la ciudadanía tiene que empezar a confiar y está esperanzada de que esto salga, porque no se puede estar pensando en la próxima elección. ¿Qué opinan los argentinos? Tenemos que pensar a largo plazo y creo, y estoy convencido, Jorge, de que estas medidas le van a hacer muy bien a la Argentina. Entonces creo que deberían tener el apoyo de todo el arco político y dejar el cinismo, la hipocresía y la politiquería de lado, discutir, debatir y apoyar un proyecto que debería serle muy necesario a la Argentina.

Bartolomé, hace un ratito, a las 10 de la mañana, el ministro de Economía anunció la utilización del Fondo de Sustentabilidad de ANSES para salir del Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios que dinamicen la construcción. Está la Carta Orgánica, está la segunda fase de la inocencia fiscal. ¿Estamos frente a una serie de medidas económicas tratando de mejorar el consumo y la capacidad de llegar a fin de mes de los argentinos?

Mirá, es algo que está dentro de las facultades del ministro, es algo que personalmente lo veo con buenos ojos. Creo que Argentina tiene que despegar y todas aquellas medidas que se están generando, porque el crecimiento viene de la mano de muchas medidas, es decir, de un efecto multicausal. La ley de glaciares, la ley de modernidad laboral, inclusive la de inimputabilidad de los menores. O sea, hay que generar un contexto en donde Argentina pueda estar integrada y mirada, y que sea alineada a los mejores países que tiene el universo. Y desde ese punto de vista, nosotros hemos cambiado radicalmente la óptica de lo que teníamos antes. No nos tenemos que olvidar, Jorge, que veníamos de un gobierno en donde querían tanto a los pobres que los multiplicaban, en donde empobrecían a la sociedad a través del peor de los impuestos, que es la inflación. Bueno, ahora teníamos una volatilidad tremenda, pérdida de previsibilidad, de confianza. Lo que se está buscando es que vuelva el crédito, que es algo importantísimo para el crecimiento de los países.

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Bartolomé, usted tiene credenciales como pocos para hablar del acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza, porque usted es la persona más importante de La Libertad Avanza en el Senado, presidente provisional del mismo, y al mismo tiempo en el pasado fue fundador del PRO en su provincia. Me gustaría un análisis de cómo ve estos acercamientos entre institucionalmente el PRO y La Libertad Avanza.

La verdad, Jorge, bueno, que te agradezco la referencia. Sinceramente, vos me conocés un poco y sabés que soy un tipo de decir la verdad. Hoy no soy el nexo, hoy soy, te diría, que fui el primero del PRO que se pasó a La Libertad Avanza, que enarboló la bandera de Javier Milei, digamos, este espacio político, entendiendo que Javier claramente representaba las mismas ideas que tenía el ingeniero Macri en sus comienzos. Entonces, bueno, al fundar el PRO, creo que acompañé el crecimiento también de La Libertad Avanza. Por cierto, conozco a todos, te diría, de las personas con las que he convivido y sigo en buena relación. Yo entrené mucho tiempo con los departamentos. Primero, estando diputado provincial en San Luis; bueno, hoy me toca jugar en primera. Pero claramente veo con buenos ojos lo que te decía recién. Creo que toda la política argentina deberíamos sentarnos en una mesa de diálogo y consensuar proyectos que le sirvan por mucho tiempo. Porque el inversor, el que viene a invertir, que no tiene obligación de poner el dinero en la Argentina, o el mismo argentino que tiene que reinvertir, no tiene la obligación inmediata. Entonces, para eso no puedo estar pensando: “A ver, ¿quién gana la próxima elección?”. Ah, hay un octubre de 2027. Ah, entonces voy a ver si invierto o no invierto". Entonces, si voy a invertir de esa manera, la recuperación de la rentabilidad tiene que ser rápida. Porque se pasan los cuatro años y puede venir otro gobierno y hacer algo totalmente distinto. Así no funcionan los países, Jorge. Así no funciona el mundo. Estoy convencido de que nosotros tenemos que sentarnos en una mesa, los dirigentes, que vengan del PRO, del peronismo, de la Unión Cívica Radical. Yo decía, cuando estaba en el PRO, el PRO es el peronismo, radicales y otros. O sea, y La Libertad Avanza, todos nos tenemos que juntar y generar un marco legislativo y de confianza, de macroeconomía, que de verdad le demos previsibilidad al inversor y previsibilidad a Doña Rosa. O sea, que Doña Rosa no tenga más inflación, que pueda planificar sus vacaciones, que pueda planificar, festejar su cumpleaños. Y para eso, la política argentina realmente tenemos que terminar con la hipocresía de muchos y ponernos a trabajar en serio.

Bartolomé, me dice la producción que te estábamos reteniendo, que tenías ahí enorme actividad en el Congreso. Agradecerte...

Es verdad, estamos en comisión y te agradezco mucho.

Muchas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo y nos mantenemos en contacto como siempre. Hasta pronto.

Abrazo afectuoso para todos los argentinos nuevamente.

LMM