Agenda parlamentaria para el Gobierno: “Lo que está más en disputa es la reforma de la carta orgánica del Banco Central”

La periodista parlamentaria, Mariana Mei, pasó por Canal E y se refirió a que la Cámara de Diputados tendrá una jornada clave con una sesión convocada por el oficialismo, en la que se tratarán proyectos centrales para el Gobierno, entre ellos Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Según Mariana Mei, “el oficialismo contaría con los votos en la mayoría, bueno, de estos tres proyectos”, aunque aclaró que la reforma del Banco Central presenta mayores dificultades: “Quizás lo que está más en disputa es la reforma de la carta orgánica del Banco Central”.

Crecen las dudas sobre las negociaciones del oficialismo con los dialoguistas

Asimismo, advirtió que el escenario político es menos previsible debido a la relación con los sectores dialoguistas. “Estamos en una incertidumbre, porque sabemos que la relación con los dialoguistas, con los aliados, como lo pretendamos denominar, tampoco es tan clara como antes”, señaló.

Además, Mei recordó el impacto político que tuvo la última sesión del Senado: “La última sesión fue el día 6 de agosto, fue en el Senado, no en la Cámara de Diputados, pero obviamente tuvo un costo político para el oficialismo”.

La cantidad de proyectos y la participación de la oposición podrían convertir la sesión en una extensa jornada parlamentaria. “La hora, y sí, posiblemente con la cantidad de temas y estos temas que son tan polémicos, puede llegar a durar hasta altas horas de la madrugada”, planteó.

Se espera una jornada "maratónica" en el Congreso

Sin embargo, la periodista aclaró que resulta imposible anticipar cuánto durará porque dependerá de la cantidad de oradores y de cómo evolucionen las negociaciones: “La hora no la podemos estimar, pero sí va a ser una jornada de las que se mencionan como maratónica”.

También analizó las tensiones internas del oficialismo y su posible impacto legislativo. Sobre el desplazamiento de Santiago Caputo del área de comunicación digital, sostuvo: “No sé si hoy va a tener una repercusión esta decisión, pero sí, seguramente, la va a tener a futuro”. Sobre la misma línea, vinculó estas disputas con la estrategia electoral del Gobierno: “La reforma electoral dijeron, bueno, va a quedar para diciembre, digamos, quizás para sesiones extraordinarias”.