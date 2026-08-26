Desde la Fundación Barbechando apoyan el proyecto sobre vandalismo rural en la Comisión de Agricultura

La presidente de la Fundación Barbechando, Ángeles Naveyra, analizó para Canal E la agenda legislativa que impacta al sector agropecuario y destacó especialmente el avance del proyecto de vandalismo rural, una iniciativa que busca equiparar la protección de los establecimientos rurales con la que existe para las propiedades urbanas.

Sobre el tratamiento en la Comisión de Agricultura, Ángeles Naveyra explicó que, “vandalismo tuvo un momento clave dentro de la Comisión de Agricultura” y sostuvo que el proyecto busca “poner en igualdad de condiciones a quienes hoy trabajan, viven y se desarrollan dentro de los predios rurales”.

Los delitos en el sector rural todavía no están penados por la ley

Asimismo, comparó la situación con la protección existente en las ciudades: “Hoy eso está por supuesto penado si ocurre dentro del ámbito urbano, pero no es así dentro del ámbito rural, entonces viene a poner en igualdad de condiciones”.

Naveyra destacó además el respaldo transversal que recibió la iniciativa: “Fue fundamental ayer la voz de todas las distintas instituciones que representan y que tienen un foco puesto en el tema rural dando apoyo pleno y también el congreso pleno porque estaban de todos los partidos políticos”.

Y agregó: “Sin duda es algo que teníamos pendiente y que celebramos enormemente que se haya puesto sobre la mesa”. También remarcó que, “no tiene costo fiscal así que no puede tener absolutamente a nadie que se oponga al mismo”.

Cómo impacta el tratado de Inocencia Fiscal en el productor agrícola

Entre los proyectos que forman parte de la maratónica sesión de Diputados, la dirigente destacó Inocencia Fiscal 2, una iniciativa que, según explicó, busca completar aspectos que habían quedado pendientes de la primera reforma. “Inocencia fiscal 2 viene a traer sobre la mesa cerrar algunos espacios grises que quedaron de la primera reforma de lo que fue inocencia 1”, señaló.

Desde su experiencia como contadora vinculada al sector, consideró que todavía faltaban condiciones para que los argentinos pudieran incorporar al sistema financiero dólares obtenidos lícitamente. “No estaban dadas las condiciones para, como decía el ministro, sacar los dólares del colchón y depositarlos, faltaban instrumentos y faltaban garantías”, afirmó.