"La gente se muere del hambre": Agustín Rossi cuestionó duramente al Gobierno de Javier Milei en QR!

Agustín Rossi, diputado nacional de Unión por la Patria, estuvo en QR!, el programa de Pablo Caruso, donde cuestionó al Gobierno de Javier Milei y afirmó: “El peronismo de Santa Fe tiene potencialidad, tiene músculo para competir electoralmente en las próximas elecciones”.

Y luego aclaró: “En Santa Fe hay PASO, entonces lo primero que tenemos que hacer es que todos converjan dentro de las PASO. Inclusive algunos intendentes que en la elección pasada apoyaron a (Maximiliano) Pullaro y salieron terceros ahora volvieron (al peronismo). Así sucede en todos lados. Que podamos estar encolumnados todos dentro de un proceso de unidad. Y si no hay acuerdo tenemos una metodología para dirimir las diferencias que son las PASO”.

En ese punto, Rossi especificó: “Al que se fue, se alejó del peronismo hay que decirle: te fuiste, te alejaste del peronismo, pero nosotros necesitamos ganar las próximas elecciones, entonces las próximas elecciones para ganarlas necesitamos la unidad del peronismo”.

Según el legislador, “la unidad no te garantiza la victoria, pero la división te consagra la derrota. Y una vez garantizada la unidad del peronismo lo que necesitamos es convocar un frente lo más amplio posible. Alguna vez le preguntaron a Perón porque puso a Solano Lima de vicepresidente, y Perón decía: porque me trae el 2 por ciento de los votos que me alcanza para llegar al 51 por ciento".

El diputado reconoció: "Nosotros no podemos permitirnos perder las próximas elecciones, porque perder significa que Milei se queda cuatro años más, entonces tenemos que hacer todos los esfuerzos, no solo con aquellos compañeros con los que hemos tenido distancia, sino con aquellos otros sectores. Desde los arrepentidos del PRO hasta la izquierda”.

Rossi afirmó: “No se puede decir que la macro(economía) está bien cuando la gente se muere de hambre. La gente vive peor, en algunos casos vive mucho peor, en algunos casos vive extremadamente peor de lo que vivió los años anteriores, entonces no está bien la macro, no funciona el plan económico”.

Y aseguró: “Si el Gobierno que viene no toma decisiones trascendentes los primeros 100, 120 días, que cambien el eje de discusión política en Argentina, que modifica claramente el sistema impositivo para que paguen más los que más tengan, no nos va a ser fácil. ¿Se pueden hacer cosas? Claro que se pueden hacer cosas".

Según el diputado, “de esto se trata. Tenés que sentarte al Gobierno y convocar a una reunión a la comisión de salario mínimo, vital y móvil que le permita elevar la escala salarial. Estos tipos piensan exactamente al revés, están preocupados por China y, mientras tanto, ingresan masivamente productos chinos que te rompen la estructura productiva argentina. Entonces hay que frenar ese ingreso de productos chinos. Hay que mirar la Argentina desde un lugar distinto, por eso es tan difícil debatir con ellos. Nosotros vamos por acá y ellos vienen en contra. No hay ni una medida, casi ninguna medida, que sea para favorecer a los que tiene que favorecer el Estado que son los que menos tienen”.

Rossi afirmó: “En un extremo está la gente que vive mal. Los pibes, inclusive pibes de clase media que no tiene ninguna perspectiva de tener una casa en Argentina sino es por herencia ante el fallecimiento de alguno de sus padres. Los docentes universitarios que no pueden salir de la línea de la pobreza. Los científicos que se movilizan y los que no se movilizan es porque ya se fueron del país. 30.000 empresas que se terminaron cerrando. Entonces: en un extremo está el pueblo y en el otro extremo está el antipueblo”.