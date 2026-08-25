Victoria Tolosa Paz: "En todo el país veo un hartazgo grande con este Gobierno"

Victoria Tolosa Paz, diputada nacional de Unión por la Patria (UxP), concedió una extensa entrevista televisiva donde afirmó que “el peronismo necesita una conducción vertical, con un claro liderazgo”. Y agregó que “la conducción del peronismo no se hereda ni se declama”. También aclaró que "en todo el país veo un hartazgo grande con este Gobierno".

La situación del peronismo según Tolosa Paz

En Odisea, el programa de Carlos Pagni que se emite por LN+, la legisladora aclaró: “Una cosa es el peronismo en el poder, donde, en el caso de los últimos cuatro años, el poder estaba en la vicepresidencia en lugar de quien llevaba adelante el Gobierno, lo que fue un momento atípico para el peronismo”.

Según la diputada, hoy “hay tantos liderazgos como peronismos. Me gusta decir que tenés peronistas en La Rioja que miran al gobernador; en Buenos Aires, que miran al suyo; peronistas en La Pampa que creen en el suyo. Pero no hay un liderazgo nítido y concluyente”.

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Tolosa Paz reconoció que “hubo períodos donde nadie dudaba del liderazgo de, por ejemplo, la compañera Cristina Kirchner o de Néstor Kirchner. O incluso de algunos gobernadores con largos mandatos en sus provincias. Hay una necesidad enorme de consolidar ese liderazgo de cara a la sociedad”.

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La legisladora detalló: “Nosotros queremos las PASO, incluso las queremos primarias, abiertas y simultáneas, porque el peronismo necesita validar esa conducción y liderazgo en las urnas”. Además, reconoció que no cree que el oficialismo pueda implementar la eliminación de las PASO. “Estoy convencida de que no está en la agenda de acá a noviembre. Si hoy (La Libertad Avanza) tuviese el número, ya las estaría eliminando”, explicó.

Victoria Tolosa Paz

El triunfo de Milei y la autocritica contra el gobierno de Alberto Fernández

Tolosa Paz también hizo una autocrítica: “El fenómeno Milei se da en el marco de un proyecto político que no supo dar respuestas, y que estuvo encabezado por Alberto y Cristina Fernández, Sergio Massa y yo. Es decir, también me hago cargo”, reflexionó.

Y agregó: “El fracaso del Frente de Todos fue la desorganización, porque no había cohesión entre sus líderes. Nosotros nos hacemos cargo de que en el último período terminamos el gobierno con desorden político, en la calle y, sin dudas, en las cuestiones macroeconómicas, y nos pasó factura. La sociedad nos dijo que no”.

Cristina Kirchner

Tras esas palabras, apuntó contra el oficialismo: “Pero también en todo el país veo, como muestran algunas encuestas, que hay un hartazgo grande con este Gobierno, tanto en materia económica como en el nivel de violencia y de destrato que impuso, pero tampoco hay ganas de volver al pasado. Pero nunca el pasado vuelve a ser futuro. En todo caso, puede haber dirigentes que vuelvan a gobernar, pero no vuelven con la misma experiencia. Es un tiempo de mucha incertidumbre. Tenemos la certeza de que el orden que pide la gente está en la génesis del peronismo”.

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Con respecto a lo que está ocurriendo en el Congreso, la diputada afirmó: “La agenda tiene que volver a ser que el Congreso sea la caja de resonancia de la solución de los problemas de la Argentina. Y ahí tiene que haber una relación con los sectores que producen en la Argentina”.

La opinión de Tolosa Paz sobre el oficialismo

Ante la pregunta sobre el trabajo de Javier Milei como presidente, la legisladora advirtió: “Lo que más nos preocupa es la desconexión del Presidente con los problemas de la realidad”. Y luego habló sobre economía, advirtiendo que “solo de Vaca Muerta no puede vivir la Argentina. De cara al 2027, el oficialismo no mira a los que traccionan el empleo y el salario”.

Javier Milei

Tolosa Paz cerró la charla asegurando: “Desde que asumió, Milei no creó políticas públicas. Es más, sostuvo las AUH y las becas Progresar. Todos proyectos que ya venían de antes. Durante mi gestión en Desarrollo Social sacamos más de 110.000 planes sociales. Y si hoy los referentes de los movimientos sociales no salen a la calle, es por la retracción que se está viviendo”.