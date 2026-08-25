“Milei inventa un mundo paralelo”, aseguró el sociólogo Beto Quevedo en QR!

El sociólogo Beto Quevedo habló en QR!, el programa de Pablo Caruso, sobre la situación del presidente Javier Milei. “No es el Milei de siempre por una razón muy simple: porque hace 2 años y medio el gobierna en un clima de tensión muy grande”, arrancó diciendo el experto.

Y añadió: “No es el Milei de siempre porque creo que cuando él asumió, él venía de la actividad privada, venía después de ser diputado durante esos 2 años, y después hizo una campaña, con lo cual, mal o bien, tuvo un vínculo con la gente”.

Según Quevedo, “lo que tiene Milei es el aislamiento en el sentido de que él primero no gobierna, diría, él ha delegado toda la acción gubernamental. Cualquiera de nosotros que conozca cómo se maneja un gobierno, bueno, un presidente se vincula con las políticas que tienen que ver con salud, educación, obra pública, con lo que maneja las provincias, los problemas de los gobernadores, etcétera”.

Para luego sumar: “Él ha relegado todo eso, con lo cual su conocimiento del país es muy relativo, no habla con el periodismo, él solo habla con un espejo, el espejo es el periodista que le da pie para que él hable, prácticamente no tiene diálogo con prensa global, con prensa internacional, y eso también nos da una dimensión de cuál es su vínculo con el mundo".

En ese punto, detalló: "No habla con la oposición, no tiene diálogo con ningún miembro de la oposición, y mucho menos se entera de lo que pasa en la calle. Para eso requeriría no caminar, porque un presidente se entiende que no tiene porque salir a la calle a caminar, pero si enterarse de los problemas reales de la gente, hablar, por ejemplo, de la sociedad civil, de los sindicatos, gente que le puede traer temáticas que él desconoce”.

El sociólogo afirmó que Milei “es un hombre aislado. En medio de todo eso es un hombre que tiene una tensión muy grande porque su única mirada es cómo lo quieren. Yo no hago una lectura política desde la sociología, entonces voy a separar dos cosas: su práctica política lo lleva a este aislamiento, después viene la persona, yo creo que es un hombre que tiene deterioro muy grande, que tiene un problema psicológico, de equilibrio, de ponerse en eje”.

Para Quevedo, Milei “habla, en realidad, de lo único que le preocupa a él: inventar este mundo paralelo en el cual transita, (Milei dice) 'hay un consumo como nunca lo hubo, no hay desempleo, la gente endeudada se compró televisores y por eso no pudo pagar'. Creo que de todo ese repertorio una de las peores cosas que dijo fue el de los pañuelos verdes, porque le echa la culpa a uno de los movimientos más auténticos, más transversales que ha tenido la sociedad argentina en los últimos años, que es el tema del feminismo, etcétera, que atravesó a todos los partidos políticos, le echa la culpa de la falta de gente en el mercado laboral y de la falta de aporte".

Según el experto, esto "es un disparate en todo sentido porque si hay algo que hoy existe en la Argentina es que la búsqueda laboral es una de las cosas más difíciles que existe hoy en Argentina. No es que se requieren más trabajadores, se requieren más empleos de calidad. Y, por otro lado, ese ataque forma parte de un arsenal que tiene Milei que es atacar indiscriminadamente, entonces, ataca a Bonelli”.

Para el sociólogo, “Milei tenía en el 2023, 2024, tenía dos cosas que perdió: una es la novedad, él perdió completamente la novedad, perdió el discurso de la dolarización porque ahora su única obsesión es fortalecer el peso, perdió la frescura que tenía al principio, es un hombre que está enojado permanentemente. El último Milei festivo que conocemos es el del 2025 que hizo ese show en el Movistar Arena, a partir de ahí, cuando las encuestas no le responden, cuando la economía no repunta, los gobernadores empiezan a alejarse, con todo esto, eso lo irrita, y eso me parece que es un símbolo de la debilidad y es una pérdida del aura que tuvo en el 2023”.

Y luego afirmó: “Creo que Milei es alguien que ha perdido la centralidad política que tuvo hasta el 2025 y además el encanto de la novedad. Hoy se repite como algo viejo y la sociedad le está pasando la factura”.