Beto Quevedo sobre Javier Milei: "Perdió magia, fuerza y convicción, y mostró debilidad en su llamado de 'vayan a votar'"

"El 'experto en crecimiento con o sin dinero' hoy no habló de economía", observó en el piso de "QR!" Beto Quevedo, citando la autodefinición que el presidente Javier Milei suele hacer de sí mismo. En el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22, el sociólogo hizo una lectura del discurso de cierre de campaña que el mandatario brindó ante sus seguidores en el Club Atlético Villa Ángela, sito en la ciudad de Trujui, partido de Moreno, provincia de Buenos Aires.

A cuatro días de las elecciones legislativas bonaerenses del domingo 7 de septiembre, Quevedo explicó que el jefe de Estado atraviesa un desgaste respecto de la relación que supo construir con sus votantes, al mismo tiempo que lidia con el impacto del escándalo de presuntas coimas en medicamentos para discapacitados, causa donde está directamente implicada su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“La intensidad política con la que miramos las cosas no es siempre lo que le pasa a los ciudadanos, que tienen una distancia saludable para con la política", planteó, y luego profundizó: "Milei despertó esperanzas en 2023. No solo ganó por el fracaso de gobiernos anteriores sino porque conectó con cierto espíritu posible de futuro", analizó.

Sin embargo, explicó que dicha relación se resquebrajó con el paso del tiempo: “Lo que se deterioró fueron los pactos que hizo con sus ciudadanos. Los acuerdos se rompieron y, aunque no necesariamente llevaron a que el votante desencantado se fuera con la oposición, sí lo dejaron en una posición de desconfianza. Una parte de la sociedad mantiene cierta esperanza y por eso Milei va a tener una elección significativa en septiembre y octubre, pero la magia se rompió, se perdió el encanto”, observó. Además agregó que el presidente "mostró debilidad en su llamado de "'vayan a votar'".

Quevedo analizó también la estrategia de campaña del oficialismo, a la que definió como repetitiva y sin propuestas concretas. "La campaña gira en torno del eje 'Milei versus anti-Milei', similar al 'kirchnerismo versus antikirchnerismo' y muy parecido a lo que fue la estrategia electoral de Mauricio Macri. Ya no se hacen promesas de futuro. Perdió fuerza y convicción”, aseguró.

En ese sentido, indicó que la principal debilidad del oficialismo radica en la posible baja participación electoral. Respecto del reiterado llamamiento de Javier Milei a sus seguidores para que el domingo "vayan a votar", consideró: "Es clave. Los votantes de Milei ya no sienten esperanza para militar o acompañarlo activamente. Muchos lo miran de reojo y dicen: ‘Ojalá te vaya bien’”.

El sociólogo dejó en claro que el Gobierno de Javier Milei enfrenta el desafío de recuperar la confianza de los votantes desencantados en un contexto políticamente adverso. El interrogante sobre un posible trasvasamiento desde la crisis desatada por las posibles coimas hacia la intención de voto en contra de La Libertad Avanza será despejado en cuatro días.

BR / FPT