Gabriel Katopodis: "La única instancia para que el Gobierno entienda que el rumbo es equivocado es el voto"

En reiterados pasajes del discurso ante sus seguidores durante el cierre de campaña, el presidente Javier Milei hizo un llamamiento directo a que "vayan a votar", subrayando la importancia que cada sufragio podría tener en un contexto caracterizado de "empate técnico" entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo, de cara a las elecciones legislativas bonaerenses del próximo domingo 7 de septiembre. También fue un intento por revertir la inercia de la baja concurrencia a las urnas que marca a la mayoría de las votaciones del 2025. Lo hizo en el Club Atlético Villa Ángela, sito en la ciudad de Trujui, del partido de Moreno, provincia de Buenos Aires.

Junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien se encuentra envuelta en un caso de presunta corrupción por posibles retornos en medicamentos para discapacitados, el mandatario se ocupó de poner énfasis en las proyecciones de diversas encuestadoras, las que aseguran que existe muy poca diferencia entre la intención de voto al oficialismo respecto de quienes se inclinarían por el peronismo.

En “QR!”, Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires —y también candidato de Fuerza Patria por la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires— hizo una lectura del llamamiento del libertario y destacó la importancia del voto como herramienta ciudadana. “No alcanza con protestar, con paros o proyectos de ley. La única instancia definitiva para que el Gobierno entienda que el rumbo es equivocado es el voto", afirmó, resaltando que la decisión del próximo domingo permitirá a los ciudadanos expresar su descontento con la gestión actual, según apuntó.

Katopodis también advirtió en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22 sobre la existencia de un “enojo social” que "se percibe en la calle": “Todo lo que antes aparecía en indicadores y debates económicos, ahora se siente en la vida cotidiana de la gente. Esto generará un voto de bronca para frenar decisiones que no benefician a la mayoría”, explicó. Además, mencionó que existen obras "esenciales" frenadas en Moreno, como la planta de tratamiento de líquidos cloacales Las Catonas y proyectos universitarios, y criticó la falta de recursos y decisiones del Gobierno nacional.

Un Milei exultante se mostró junto a Karina y llamó a votar el domingo: "Las encuestas coinciden en que estamos en una situación de empate"

El cierre de campaña de Milei, según Katopodis, buscó instalar temas de agenda y distraer sobre los problemas económicos reales. “La gente está cansada del ajuste, el endeudamiento y la recesión. Ahora, la bronca necesita expresarse en las urnas”, concluyó.

LB / FPT