Elecciones bonaerenses: operativo de seguridad, logística y horarios para los comicios

La provincia de Buenos Aires ultima los detalles para el desarrollo de las elecciones legislativas que se celebrarán este domingo 7 de septiembre, con un operativo de gran magnitud destinado a garantizar la transparencia y la seguridad en los comicios.

Según informó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, el objetivo es que la votación se lleve adelante “sin conmoción, de manera transparente y en paz”. El dispositivo será coordinado por la Junta Electoral provincial, en colaboración con el Juzgado Federal 1 con competencia electoral, el Ministerio de Gobierno, el Comando Electoral Provincial y el Correo Argentino, encargado del traslado del material.

Elecciones 2025 en Buenos Aires: qué se vota el 7 de septiembre y por qué se desdoblaron los comicios

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En total, funcionarán 1.934 locales de votación, la mayoría escuelas de la Dirección General de Cultura y Educación, con 41.189 mesas habilitadas.

El despliegue comenzará el sábado con la distribución del material electoral a los delegados de cada establecimiento, que trabajarán junto a las fuerzas de Seguridad y el Correo. Desde la noche previa, todos los locales quedarán bajo custodia del Comando Electoral.

El domingo a las 7 el Correo entregará los últimos bolsines y, a las 8, se abrirán formalmente las mesas. Para asegurar el cumplimiento de los horarios, se implementará un sistema de triple chequeo en cada escuela y un monitoreo en tiempo real desde la sede del 911 en La Plata.

Seguridad reforzada

El operativo de seguridad contará con 34.778 policías, de los cuales 28.778 pertenecen a la Bonaerense. Casi 10 mil agentes custodiarán el interior de los locales, más de 13 mil estarán en el exterior, y otros 1.500 conformarán una reserva operativa.

A ellos se sumarán 6.000 miembros de fuerzas federales, entre Prefectura, Gendarmería y Policía Federal, más de 600 destinados a tareas logísticas y de supervisión.

Quién es Juan Pablo Valdés, el nuevo gobernador de Corrientes que ganó en primera vuelta

Horarios y resultados

Los comicios cerrarán a las 18 del domingo, pero quienes estén en la fila a esa hora podrán ingresar al establecimiento y emitir su voto.

Los primeros resultados del escrutinio provisorio se esperan a partir de las 21. En tanto, el escrutinio definitivo comenzará a los cinco días, a diferencia del nacional, que arranca después de dos jornadas.

Transporte gratuito

Bianco recordó que el transporte público será gratuito durante toda la jornada electoral, en cumplimiento de la resolución 231.2025 del Ministerio de Transporte. La medida alcanza al transporte automotor y fluvial de pasajeros para facilitar la concurrencia a las urnas.

GD/ML