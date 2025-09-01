Giusto: “El fantasma del gobierno es que quienes lo apoyaban ahora simplemente no vayan a votar”

En diálogo con Canal E, el analista político y docente universitario Patricio Giusto aseguró que el escándalo de corrupción “golpeó la línea de flotación” del gobierno y advirtió sobre un posible cambio de escenario electoral.

Corrupción, apatía y participación: una combinación explosiva

Consultado sobre el posible efecto del escándalo de los audios en las próximas elecciones, Giusto fue contundente: “Prima la apatía. La gente no sabe qué se vota, ni quiénes son los candidatos”, y anticipó que “la participación estará más cerca del 50%” en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, consideró que lo ocurrido en Corrientes, donde la asistencia fue mayor a la esperada, no es extrapolable al resto del país.

“La elección del 7 de septiembre puede funcionar como una señal interesante: si sube la participación, podríamos ver una reacción contra el gobierno”, explicó, aunque reconoció que es difícil medir el impacto real del escándalo: “Las encuestas son pagadas por los partidos y no tenemos buenos instrumentos para anticipar estos fenómenos”.

El oficialismo, según Giusto, enfrenta un problema serio con el ausentismo: “El fantasma del gobierno es que quienes lo apoyaban ahora simplemente no vayan a votar”. En cambio, el peronismo —especialmente los intendentes— tiene estructura territorial y capacidad de movilización: “Los intendentes van a movilizar porque se juegan sus consejos deliberantes”.

Crisis de gobernabilidad y discurso pulverizado

Giusto no dudó en señalar la gravedad de la crisis del oficialismo: “Quedó pulverizado el discurso del gobierno. Necesita una reconstrucción total del discurso, del equipo y del entorno”. El impacto político, a su juicio, va más allá del resultado electoral inmediato: “Esto le pegó en la línea de flotación al núcleo presidencial. El dilema es de gobernabilidad, no sólo electoral”.

Sobre la interna, fue categórico: “Sabemos que hay más escuchas, más revelaciones. Alguien tiene que salir si el gobierno quiere recuperarse”. Incluso planteó un escenario límite: “Veremos si el presidente es capaz de distanciarse de su hermana y del entorno que tan mala influencia ha tenido”.

Respecto a las expectativas de la elección, Giusto evaluó que el gobierno ya está preparando el terreno para minimizar una derrota: “Están bajando las expectativas. Si pierden por 5 puntos y superan el 30%, lo van a vender como un buen resultado”. Sin embargo, advirtió que “perder por 10 puntos o no superar el 30% sería el peor escenario para el oficialismo”.

Finalmente, anticipó cambios en el mapa legislativo: “Vamos a ver menos presencia del PRO y una irrupción de jóvenes del entorno de Kicillof. En la libertad avanza, es todo terreno nuevo”.

