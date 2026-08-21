“Hay malhumor del empresariado con Milei”: Carlos Heller habló en QR!, el programa de Pablo Caruso

Carlos Heller, habló en QR!, el programa de Pablo Caruso, y cuestionó la gestión libertaria: “Ese modelo de país de los tres o cuatro sectores deja un tendal. Ese modelo de negocio financiero deja un tendal. Ese modelo de sistema financiero desregulado, todo lo que se ha permitido fuera de las regulaciones del Banco Central deja un tendal. Lo que hay que discutir es el modelo”.

Luego se refirió al discurso que dio este jueves Javier Milei: “Además lo dijo hoy el Presidente: 'todo lo que sea regular está en contra de la filosofía de este gobernante, lo que hay que hacer es seguir eliminando restricciones'”.

En ese contexto, aclaró: “Para mí no es tanto lo que dice o deja de decir el Presidente, sino el hecho del modelo en sí mismo. Porque algunos de los que estaban ahí, y ni bien terminó de hablar, salen a decir: 'Ojo, yo defiendo al modelo, pero no estoy de acuerdo con las consecuencias'. Lo cual parece una incongruencia”.

Heller remarcó: “Lo dijo el presidente de la UIA, lo dijo el presidente de la Bolsa de Comercio, lo dijeron varios, como si esto no fuera un problema de error de gestión, esto es una consecuencia inevitable del modelo. Yo ni siquiera quiero discutirlo a Milei, para mí la discusión de fondo es que con este modelo inevitablemente la cosa termina ahí”.

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Con respecto a los números que dio el Presidente hoy, aclaró: “La inflación mayorista está fuertemente influida por la evolución del tipo de cambio porque tiene que ver, en gran medida, con los bienes importados, entonces si el tipo de cambio se ajusta por detrás de la inflación, la inflación mayorista inexorablemente va a dar menos que la inflación de la gente, que es el Índice del Precio al Consumidor. Miden cosas distintas".

Luego, volvió al tema de la situación que enfrenta el Gobierno: “Hay malhumor del empresariado con Milei. Por eso dicen: nosotros defendemos el modelo, lo que nos preocupan son los daños colaterales, esa sería la traducción. 'Deberíamos hacer lo mismo sin que genere desempleo, pobreza'”.

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Heller explicó: “El modelo es un modelo de desarrollo de los cuatro sectores que ellos dicen que se van a desarrollar. Y eso hoy lo dijo Milei en su discurso: 'Cierra una fábrica de neumáticos y quedan 900 tipos en la calle, pero, ¿cuántos se van a beneficiar porque compran cubiertas más baratas?'”.

Y afirmó: “Es un modelo 80/20. Efectivamente, para el 20% de la población que es la que compra autos, etc. etc., estas cosas pueden ser favorables y le pueden mejorar la situación, ahora, el señor o la señora que trabajaba en una empresa textil que cerró por la competencia importada no puede comprar gomas, no puede comprar comida, entonces va y se endeuda en una financiera y después no puede pagar y no puede ni comer ni pagar la deuda”.