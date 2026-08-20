RDEco: la economía de Milei enfrenta límites por la caída de la demanda y el empleo

El programa económico de Javier Milei comienza a mostrar señales de agotamiento, según el diagnóstico compartido por los especialistas. En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Claudio Caprarulos, director de Analytica Consultora, puso el foco en la debilidad de la demanda y los ingresos: "Lo que estamos viviendo es un modelo económico que empezó a encontrar un límite muy fuerte, sobre todo porque no se logra recuperar la demanda".

Para Caprarulos, la situación también refleja una economía con fuertes diferencias entre sectores. "Hay sectores que les va muy bien pero no logran generar suficientes puestos de trabajo como para compensar la pérdida en el resto", sostuvo, y mencionó a la construcción y la industria textil entre las actividades más golpeadas.

Estabilización económica: el desafío de generar crecimiento

Juan Pablo Ronderos, socio de MAP Latam, relativizó la idea de una economía estrictamente "dual" y planteó que el cambio atraviesa a prácticamente todo el entramado productivo. "Lo que cambió en la Argentina es el mapa de los negocios, donde la macro es solamente una dimensión", explicó.

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En ese sentido, sostuvo que la estabilización debería abrir una segunda etapa: "La estabilización macroeconómica es el comienzo del camino y es el comienzo de la discusión", afirmó, al reclamar una agenda que defina cómo crecer y acompañar la transición productiva.

Pablo Moldovan coincidió con el diagnóstico y puso el empleo en el centro de la discusión. "Argentina en los últimos 12 meses destruyó la misma cantidad de empleo que destruyó en el 2024: 130.000 puestos de trabajo privado registrados", señaló.

Además, advirtió que el deterioro ya no se concentra exclusivamente en la construcción: "Hoy vemos una situación de caída mucho más homogénea y general en la dinámica del empleo".

Menos ingresos y crédito: las señales de alerta

Moldovan también destacó la pérdida de poder adquisitivo: "Hoy Argentina transita una crisis de ingresos que tiene que ver con la dinámica del salario". Según explicó, la masa de ingresos formales se encuentra por debajo de noviembre de 2023.

En tanto, Juan Manuel Truffa, economista, señaló que el Gobierno mantiene una postura firme sobre sus objetivos fiscal y monetario. "El Gobierno tuvo la cuestión fiscal junto con la cuestión inflacionaria como sus dos grandes estandartes", afirmó.

Truffa también planteó la necesidad de flexibilizar algunas herramientas para estimular la economía: "Quizás relajando un poco esas cuestiones y alguna otra más monetaria puedan llegar a dar un poquito de aire".