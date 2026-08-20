Juan Manuel Truffa analizó el problema de la mora en RDEco: "Si tuviésemos un nivel de crédito más alto quizás no sería tan importante"

La discusión sobre la mora y el crédito excede las tasas de interés y, según los especialistas, está estrechamente vinculada con la pérdida de ingresos de los hogares, el mercado laboral y las condiciones monetarias. En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Juan Manuel Truffa sostuvo: "El tema de la mora en gran parte responde al bajo nivel de crédito que hay".

El economista explicó que el crédito representa apenas entre 15% y 16% del sistema financiero y sostuvo que una mayor profundidad crediticia podría modificar el impacto de la morosidad. "Si tuviésemos un nivel de crédito más alto quizás no sería tan importante", afirmó.

Mora: el impacto de los ingresos y el empleo

Claudio Caprarulo puso el foco en el deterioro del poder adquisitivo. "Nuestro diagnóstico es que, antes que un problema de la tasa, está más relacionado con una caída en el poder adquisitivo y la pérdida también del ingreso disponible", explicó.

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Según el director de Analytica, la mora afecta principalmente a deudas relativamente pequeñas: "La mora está en el 70% de menos de un millón y medio de pesos". En ese sentido, señaló que se trata de obligaciones asociadas a gastos cotidianos como tarjetas de crédito, educación y servicios.

Caprarulo también alertó sobre el impacto del juego en el endeudamiento juvenil y reclamó medidas para evitar que el fenómeno se transforme en "una epidemia entre la juventud".

Pablo Moldovan coincidió en que la crisis de ingresos es central, pero incorporó otro factor: la política monetaria. "Hay algo en términos de la gestión de la política monetaria que se mete complicando la resolución del problema", sostuvo.

Tasas altas, crédito no bancario y Banco Central

Moldovan diferenció la mora bancaria de la generada fuera del sistema financiero y cuestionó los modelos de crédito con tasas extremadamente elevadas. "Ahí sí hay una agenda bastante grande para discutir", afirmó al plantear la necesidad de analizar mecanismos de regulación.

Truffa, por su parte, consideró que el Banco Central debería apuntar a mejorar las condiciones para expandir el crédito. "Tenés que solucionar el tema de encajes", planteó, y agregó que resulta clave "darle previsibilidad a los bancos".

Para el economista, una mejor gestión de los encajes, la liquidez y su costo podría impulsar simultáneamente el crédito y la actividad económica. "Puede resolver varios pájaros de un tiro", resumió.