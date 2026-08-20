Claudio Caprarulos advirtió en RDEco sobre el mercado laboral: "Cae el empleo privado registrado y lo que aumenta es la informalidad"

La baja del desempleo no necesariamente refleja una mejora en el mercado laboral argentino. Para Claudio Caprarulos, el dato debe analizarse junto con la evolución del empleo registrado y la informalidad. En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, señaló: "Es cierto que el dato de desempleo cayó levemente respecto al primer trimestre del año pasado, pero cae el empleo privado registrado y lo que aumenta es la informalidad".

El director de Analytica Consultora remarcó que la informalidad implica ingresos más bajos y mayor inestabilidad. "La informalidad está asociada a mayor volatilidad de ingresos y a ingresos más bajos", sostuvo, y señaló además que el fenómeno también impacta en las cuentas públicas por la menor cantidad de aportes y contribuciones.

Informalidad, salarios y el freno del consumo

Caprarulos vinculó el deterioro del mercado laboral con la desaceleración del consumo. Durante el año pasado, explicó, la baja de la inflación y el abaratamiento relativo de algunos bienes impulsaron la compra de autos, electrónicos y otros bienes durables.

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Sin embargo, esa dinámica comenzó a perder fuerza. "Los durables también empezaron a frenar porque esa compensación que te hacía la caída de los precios relativos empezó a encontrar un límite en la demanda", afirmó.

El economista identificó además fuertes diferencias entre las actividades productivas. "El sector textil está muy golpeado y el sector de la construcción está muy golpeado", señaló, aunque aclaró que dentro de cada sector pueden existir empresas que lograron adaptarse mejor.

El punto central, según Caprarulos, es la pérdida de capacidad de compra de una parte de la población. "Cuando analizamos el ingreso disponible, el ingreso disponible está cayendo", enfatizó.

Inflación a la baja, pero con una economía más desigual

Caprarulos reconoció que la desaceleración de los precios constituye un resultado positivo del programa económico. "Es un muy buen resultado en términos de precios", sostuvo al referirse particularmente a la inflación mayorista.

Sin embargo, planteó que el impacto social de la economía puede ser determinante de cara a las elecciones. "Va a depender en qué lado le tocó quedar separado: si los que conservan el empleo y ven crecer su salario en dólares, o aquellos que perdieron el puesto de trabajo o no lo perdieron pero tienen dos trabajos más", explicó.