RDEco: especialistas analizaron la reforma del Banco Central y el uso de las reservas como garantía

La discusión sobre la independencia del Banco Central, la coordinación con el Ministerio de Economía y el uso de las reservas como garantía aparece como uno de los principales puntos de debate de la reforma impulsada por el Gobierno. En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Ronderos sostuvo que la coordinación entre ambas instituciones no resulta contradictoria con una futura independencia: "En los periodos de crisis la coordinación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central es casi fundamental".

El socio de MAP Latam recordó que ocurrió algo similar durante la crisis financiera internacional y planteó que el objetivo de fondo debería ser avanzar hacia una mayor autonomía institucional. "Si uno mira la crisis de 2008-2009 en Estados Unidos, la coordinación entre el Tesoro y la Reserva Federal fue tal", señaló, y agregó: "Ese camino donde fueron todos es la independencia del Banco Central con la independencia del director y la independencia de la Presidencia".

Reservas como garantía: la nueva discusión sobre el Banco Central

Caprarulo coincidió en que la coordinación durante una crisis puede ser positiva, pero puso el foco en uno de los artículos de la reforma: la posibilidad de utilizar las reservas como garantía para tomar deuda. "Parte de la discusión de la reforma a la Carta Orgánica incluye un artículo que le permite al Banco Central poner como garantía para tomar deuda las reservas", explicó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ante la pregunta sobre el riesgo de esa herramienta, el director de Analytica fue cauteloso: "Hay que ver cómo lo tienen pensado, solamente tenemos un artículo de la ley". A su vez, consideró que la reforma puede buscar una señal institucional hacia los mercados: "Busca, por un lado, bajar el riesgo país, tratar de darle una señal a los mercados".

En ese escenario también aparece la continuidad de Santiago Bausili al frente del Central. Ronderos planteó que, una vez superada la crisis, debería definirse cómo se produce la transición hacia una institución independiente: "Salimos de la crisis, salimos de ese tándem, tenemos que ir a la independencia del Banco Central".

Crédito, encajes y el desafío entre dogmatismo y pragmatismo

Moldovan incorporó otro eje: el impacto de la reforma sobre el crédito. Explicó el mecanismo conocido como Funding for Lending, mediante el cual el Banco Central puede facilitar fondeo para que los bancos otorguen préstamos a menor costo. "Es un Banco Central que de alguna manera le garantiza fondeo barato", explicó.

Sin embargo, advirtió que el proyecto plantea restricciones sobre la posibilidad de orientar el crédito mediante la gestión de encajes. "Sí aparece también otra vez la discusión: cómo convive esta idea de cierto dogmatismo con pragmatismo y con la agenda de corto plazo que se le plantea al Gobierno", sostuvo.

Para Moldovan, el desafío será encontrar un equilibrio entre las reglas estructurales de la reforma y las necesidades inmediatas de la economía: "La coyuntura exige un poquito más de flexibilidad y habrá que ver en qué medida eso puede convivir bien".