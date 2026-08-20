Milei retuiteó a Lilia Lemoine contra Nadia Beller, la expareja de Cerimedo baleada en Bolivia: “Me muero de risa”

La polémica por el ataque a balazos contra la abogada boliviana Nadia Beller, expareja del consultor argentino Fernando Cerimedo, escaló al terreno político cuando el presidente Javier Milei utilizó su cuenta de X para amplificar una serie de mensajes de la diputada nacional Lilia Lemoine que ponen en duda la veracidad del ataque que dejó a Beller internada con múltiples heridas de bala el lunes por la noche en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

A través de una serie de publicaciones, Lemoine cuestionó el relato de Beller. “Me muero de risa”, escribió la legisladora en uno de los posteos que luego fueron compartidos por Milei. Después, en otra publicación, sostuvo: “El método es siempre el mismo: víctima + cámara + acusación a alguien del entorno de Milei + lágrimas a pedido”.

También publicó, en tono irónico: “Acaban de arruinar la reputación de los sicarios bolivianos”, en referencia al ataque. En otro mensaje hizo alusión a investigaciones periodísticas y comparó el caso con episodios vinculados al kirchnerismo.

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“Me muero de risa, el mensaje de Lilia Lemoine que Milei retuiteó sobre Nadia Beller

La Justicia boliviana sigue avanzando en la investigación del ataque, mientras Cerimedo, estratega digital clave del armado libertario y fundador de La Derecha Diario, permanece detenido en Santa Cruz de la Sierra e imputado formalmente por la Fiscalía boliviana por intento de femicidio.

Lilia Lemoine siguió cuestionando el relato de Nadia Beller

El mensaje de Lilia Lemoine sobre los hombres que balearon a Nadia Beller

Nadia Beller confirmó que el hijo que espera es de Fernando Cerimedo

La abogada y activista boliviana fue atacada durante la noche del lunes 17 de agosto en las inmediaciones de un hotel de Santa Cruz de la Sierra. A raíz de las imágenes de las cámaras de seguridad difundidas después del hecho, dos hombres llegaron vestidos como repartidores y, después de aproximarse a la mujer, uno de ellos abrió fuego.

Al instante, los atacantes escaparon en una moto y también le robaron el teléfono celular y la cartera.

De acuerdo al parte médico difundido por la clínica, Beller sufrió una fractura conminuta y expuesta del húmero derecho, con desplazamiento y presencia de esquirlas metálicas, además de heridas por proyectil en el cuello, hombro izquierdo, mama y brazo derecho. También se le extrajeron quirúrgicamente cuerpos extraños como esquirlas.

También confirmó que Beller cursa una gestación inicial de aproximadamente 4,6 a 5 semanas.

Milei se despegó de Cerimedo y lo calificó de “mercenario”

Luego de la detención de Fernando Cerimedo en el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, el presidente buscó marcar distancia del consultor que tuvo un rol relevante en su campaña presidencial de 2023.

Así que cuestionó que los medios lo presentaran únicamente como “exasesor de Milei” y remarcó que también trabajó para otros espacios políticos de la región. “Cerimedo asesoró a Bolsonaro, al gobierno chileno, a Milei y hasta al kirchnerismo. Un mercenario”, escribió Milei en X, en una de las publicaciones con las que intentó despegarse del vínculo actual con el consultor. Luego volvió a cuestionar: “¿Por qué tanta necesidad de destacar lo de ‘ex asesor de Milei’?”

Milei ahora busca despegarse del consultor que fue clave en su campaña de 2023

La relación entre ambos se remonta a la campaña presidencial de 2023, cuando Cerimedo tuvo un papel destacado en la estrategia digital de La Libertad Avanza, el monitoreo de redes y la fiscalización electoral. Sin embargo, tras el triunfo de Milei, dejó de trabajar directamente para el entorno presidencial, aunque mantuvo vínculos con sectores del espacio.

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