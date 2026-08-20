Una más contra Fernando Cerimedo: Rodrigo Lussich los denunció por una estafa inmobiliaria que sufrió su familia

El conductor de televisión Rodrigo Lussich denunció públicamente al consultor político Fernando Cerimedo por una presunta estafa inmobiliaria que, según relató, sufrió su familia en Mar del Plata, en 2012, cuando el Cerimedo, hoy preso en Bolivia por el ataque contra su pareja, vivía en esa ciudad. A través de una publicación en redes sociales, Lussich aseguró que Cerimedo les vendió un departamento por 35.000 dólares pese a que el inmueble ya estaba escriturado a nombre de otras personas.

“Ustedes eran muy chicos, pero el tal Fernando Cerimedo era un estafador que ya delinquía en el año 2012”, afirmó Lussich al reconstruir el episodio. Según su relato, en aquel momento quien luego fue asesor de Javier Milei trabajaba como remisero en la esquina de Luro y Chile, en Mar del Plata, donde además tenía un comercio.

Ahora el mileísmo desconoce a Cerimedo

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De acuerdo con la denuncia de Lussich, Cerimedo recibió los 35.000 dólares, que constituían los ahorros de su madre y su esposo, y les entregó un boleto de compraventa con la promesa de realizar posteriormente la escritura del inmueble. Sin embargo, esa escritura nunca fue entregada, según el conductor.

Lussich sostuvo que, como consecuencia de la operación, su familia fue acusada de usurpación y finalmente desalojada del departamento. “Cerimedo jamás devolvió ese dinero”, afirmó.

Según el relato del periodista, la familia inició una causa judicial por estafa y Cerimedo terminó condenado a una pena de prisión en suspenso. Lussich aseguró además que, pese a esa resolución, el dinero nunca fue recuperado porque el acusado se declaró insolvente.

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La denuncia adquiere especial repercusión por la posterior trayectoria pública de Cerimedo, quien se convirtió en un operador y consultor vinculado a Javier Milei y tuvo participación en estrategias de comunicación política y redes sociales del espacio libertario. Logicamente, Lussich también vinculó aquella historia con la situación actual de Cerimedo, quien se encuentra detenido en Bolivia en el marco de una investigación de un intento de femicidio de su pareja Nadia Beller, baleada por dos sicarios.

“Para cuando el juicio tuvo sentencia ya asesoraba a Milei y su ejército de trolls en redes más todo lo que vino después, hasta su actual detención en Bolivia”, escribió el conductor.

A partir de ese recorrido, Lussich cuestionó el desembarco de dirigentes y asesores de ese perfil en la política argentina: “De ese tipo de personajes nació un partido político que ganó las elecciones y habilitó a semejantes marginales a espacios de poder. Así estamos".

LT