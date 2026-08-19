Allanaron los municipios de San Martín y Ezeiza por una presunta red que entregaba licencias a narcos y delincuentes

La Justicia federal allanó las direcciones de Tránsito de las municipalidades de San Martín y Ezeiza en el marco de una investigación por la presunta entrega irregular de licencias de conducir a personas vinculadas con organizaciones narco y bandas de piratas del asfalto. Los procedimientos dejaron diez detenidos y el secuestro de documentación considerada relevante para la causa.

Los operativos fueron realizados este miércoles por investigadores de la Policía Federal Argentina y alcanzaron tanto dependencias municipales como domicilios particulares vinculados con la organización que, según la hipótesis judicial, se encargaba de facilitar los trámites. Entre los arrestados se encuentra un ciudadano peruano señalado como presunto jefe de la banda, quien fue detenido cuando ingresaba al país.

La pesquisa apunta a determinar si la estructura conseguía licencias para personas que no estaban en condiciones de acceder al registro por las vías regulares, ya fuera por antecedentes, por tener una habilitación previamente revocada o por acumular infracciones y deudas que impedían avanzar con el trámite. En el caso de Ezeiza, el propio municipio informa actualmente que quienes tengan infracciones o tasas municipales pendientes no pueden iniciar el proceso hasta regularizar su situación.

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De acuerdo con los elementos que trascendieron de la investigación, los interesados recurrían a gestores que primero les proporcionaban documentación con domicilios falsos para simular residencia en alguno de los distritos involucrados. Una particularidad detectada fue que diferentes personas aparecían registradas bajo una misma dirección de San Martín o de Ezeiza.

Con esa documentación, los sospechosos podían comenzar el trámite para obtener el registro. La investigación sostiene que por cada licencia se habrían pagado entre $300.000 y $500.000 y que los gestores contaban presuntamente con contactos dentro de las dependencias de Tránsito para conseguir que el procedimiento avanzara pese a las irregularidades. La mayoría de los beneficiarios, según la reconstrucción publicada, ni siquiera residía en esos municipios.

Los servicios habrían sido ofrecidos a través de WhatsApp y Facebook, mientras que en San Martín los investigadores sospechan que parte de la operatoria tenía como punto de encuentro un bar situado en las inmediaciones de la Municipalidad. También se analiza la emisión de licencias profesionales, algunas de las cuales habrían permitido a sus titulares conducir vehículos de carga.

La investigación se inició a partir de otra causa que tenía como objetivo a un ciudadano peruano investigado por narcotráfico. A través de escuchas telefónicas autorizadas judicialmente, los investigadores detectaron conversaciones en las que se habría ofrecido la posibilidad de obtener registros y comenzaron a reconstruir el circuito que terminó bajo sospecha.

Diez detenidos y más de 20 licencias revocadas

Los procedimientos fueron ordenados por la jueza federal María Romilda Servini, mientras que las tareas investigativas quedaron en manos de la PFA. Hasta el momento, más de 20 licencias emitidas en San Martín y Ezeiza fueron revocadas en el marco del expediente y también se investiga la posible existencia de registros obtenidos mediante maniobras similares en la provincia de Corrientes.

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Uno de los focos de la pesquisa está puesto sobre los vínculos que los gestores habrían mantenido con las áreas municipales encargadas de emitir los registros. Los allanamientos en las direcciones de Tránsito apuntaron justamente a obtener documentación y registros que permitan determinar quiénes intervinieron en cada trámite y si existió participación de empleados públicos.

Según fuentes de la investigación, entre quienes habrían obtenido las licencias aparecen personas acusadas de integrar organizaciones dedicadas al narcotráfico y grupos de piratas del asfalto que, debido a sus antecedentes, no habrían podido acceder legalmente al registro. La causa continúa ahora con el análisis del material secuestrado y la situación de los diez sospechosos detenidos durante los operativos.

RG/MSS