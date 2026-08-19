El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires endureció los controles sobre la venta y reparación de celulares usados y declaró, de manera transitoria, la "emergencia de la actividad por 90 días corridos", con el objetivo de reforzar la fiscalización y evitar que equipos y repuestos provenientes de robos ingresen al circuito comercial formal.

La medida fue dispuesta mediante un decreto 295/26 firmado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que establece un esquema extraordinario de controles mientras se completa la implementación de un sistema de registro y trazabilidad para las actividades vinculadas con la compra, venta y reparación de teléfonos celulares usados.

Crece el robo de celulares: a qué línea hay que denunciar

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"Se terminó la mafia de los celulares robados. Declaramos la emergencia para caerles con todo el peso de la ley. Que quede claro, el que compra un teléfono robado para desarmarlo y venderlo por partes no es un comerciante: es un delincuente que forma parte de una red mafiosa", sostuvo Macri a través de su cuenta de X.

El decreto establece que, durante el período de emergencia, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y el Ministerio de Seguridad porteño implementarán medidas extraordinarias y realizarán operativos coordinados en los comercios y ámbitos que presenten mayores indicadores de riesgo.

Además, los locales deberán poder acreditar el origen legítimo de los celulares, partes y repuestos que tengan para la venta o reparación. La AGC podrá realizar procedimientos extraordinarios de fiscalización y disponer la clausura de aquellos establecimientos que no puedan demostrar la legítima compra o tenencia de los equipos.

Cuáles son las Zonas de Alta Criticidad en robo de celulares

Uno de los puntos centrales del decreto es la creación de las denominadas "Zonas de Alta Criticidad", determinadas a partir de distintos indicadores relacionados con la actividad. Entre ellos se encuentran la concentración territorial de delitos e infracciones, los secuestros y recuperos de celulares, denuncias, resultados de los operativos, cantidad de establecimientos y los antecedentes de incumplimientos.

En una primera etapa, las zonas identificadas son Retiro–Microcentro, Balvanera–Once, Liniers–Límite Oeste y Chacarita–Villa Crespo.

En esos sectores, la medida tendrá un impacto directo sobre los comercios dedicados a la actividad. Mientras dure la emergencia, se suspenderá el inicio y la tramitación de nuevas autorizaciones de actividad económica, así como las transferencias y las ampliaciones de rubro o superficie destinadas a la comercialización o reparación de celulares usados.

"En las zonas de alta criticidad, no se va a habilitar ni un solo local más de 'reparación de celulares' y van a tener que demostrar el origen de cada pieza que tengan", agregó el Jefe de Gobierno de la Capital Federal.

Por su parte, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, también se refirió a la medida a través de sus redes sociales y destacó el refuerzo de los controles sobre el circuito de comercialización de estos equipos. "Si robaste un celular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, olvidate de revenderlo. Se terminó el negocio del robo y reventa", expesó.

Las medidas que establece el decreto

La declaración de emergencia tendrá una duración de 90 días corridos y contempla una serie de medidas extraordinarias para reforzar los controles sobre la actividad.

Durante ese período, la AGC y el Ministerio de Seguridad deberán intensificar los operativos de fiscalización en los comercios y ámbitos que presenten mayores indicadores de "riesgo". Los locales deberán acreditar el origen legítimo de los celulares, partes y repuestos que tengan en su poder, mientras que aquellos que no puedan demostrar la procedencia de los equipos podrán ser clausurados.

El decreto también establece un sistema de intervención focalizada en las cuatro "Zonas de Alta Criticidad" determinadas por el Gobierno de la Ciudad. Allí ,quedará suspendido el inicio y la tramitación de nuevas autorizaciones, pero también las transferencias y las ampliaciones de rubro o superficie destinadas a la comercialización o reparación de celulares usados mientras permanezca vigente la emergencia.

A su vez, la medida contempla la implementación de un registro de trazabilidad de las actividades de reparación y comercialización de celulares usados. El objetivo es que pueda identificarse a los establecimientos, los equipos y las operaciones realizadas para dificultar que teléfonos robados o sus partes ingresen al circuito comercial formal.

FP cp