La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo este lunes a un joven de 28 años acusado de ser un presunto "viudo negro", luego de un allanamiento en el partido bonaerense de Merlo. Según la investigación, el sospechoso se contactaba con ellas mediante una aplicación de citas y pactaba encuentros en un departamento en el barrio porteño de Retiro, donde finalmente les robaba.

Fuentes policiales indicaron PERFIL que la detención se hizo efectiva luego de una serie de procedimientos que permitieron dar con el paradero del acusado, identificado como Gastón Servín Sánchez, quien habría asaltado a al menos tres mujeres a través de la misma modalidad. La causa en su contra quedó radicada el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35, que analiza si el joven está vinculado a otros hechos similares.

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Acorde al parte, las mujeres declararon haber hablado con el imputado mediante una aplicación y, a través del chat de la misma o por otra plataforma o servicio de mensajería, se pactó un encuentro. Los hechos habrían ocurrido en un departamento ubicado en la calle Suipacha al 900, en el barrio porteño de Retiro, a dos cuadras de la Plaza San Martín.

Una vez que ingresaban a la vivienda, el joven supuestamente las amenazaba con un cuchillo que tenía escondido dentro de una mochila, las ataba y después les robaba dinero, sus pertenencias y otros objetos de valor. Luego, las dejaba en ese lugar y escapaba.

Viudo Negro detenido en Merlo.

La investigación en su contra inició después de que una de las víctimas presentara la denuncia y aportara una serie de datos claves, desde su aspecto físico y la ropa que vestía hasta un número de celular utilizado por el sospechoso. A través de esa información, las autoridades lograron identificarlo al ver que estaba relacionado con una cuenta en una billetera virtual.

Además, la Policía analizó las imágenes de las cámaras de seguridad públicas y privadas de esa zona de la ciudad, lo que les permitió cotejar la fisonomía del acusado y descubrir cuál fue el camino que tomó después de cometer los robos.

Con el material recolectado, descubrieron que Servin Sánchez solía movilizarse de forma continua e iba alternando su estancia en dos domicilios diferentes, uno situado en Florencio Varela y otro en la localidad de Mariano Acosta, en Merlo. Precisamente, en este último fue donde el juez Osvaldo Rappa ordenó el allanamiento.

Viudo Negro detenido en Merlo.

Durante el procedimiento, los agentes realizaron una vigilancia discreta y lo identificaron saliendo de la casa. Después, revisaron el inmueble y encontraron una campera negra con el escudo del club River Plate, que las víctimas habían reconocido como el abrigo que el imputado llevaba puesto al momento del robo.

Servín Sánchez fue trasladado por personal de la División Investigaciones Comunales 1 Norte y quedó imputado por robo con armas en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas, en concurso real con abuso sexual simple.

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Nº35, con la intervención de la Secretaría 120, y el magistrado ordenó el secuestro de la prenda de vestir y que se amplíen las tareas investigativas para saber si el joven tuvo participación en otros casos, entre otras medidas.

FP/VR/fl