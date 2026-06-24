Detuvieron en Ezeiza a una presunta “viuda negra” que era integrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria

Una mujer de 31 años que se desempeñaba como integrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue detenida en Ezeiza acusada de participar en un robo bajo la modalidad conocida como “viuda negra”. La investigación se inició tras la denuncia de un hombre que aseguró haber sido drogado durante un encuentro pactado a través de una aplicación de citas.

De acuerdo con la investigación, la víctima, identificada como Cayetano S., de 64 años, conoció a la sospechosa mediante la plataforma Bumble. Tras intercambiar mensajes, ambos se encontraron y compartieron una cena en el domicilio del hombre.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La denuncia y la investigación

Según consta en la causa, el denunciante perdió el conocimiento luego de consumir una bebida durante el encuentro. A raíz de la intoxicación debió ser internado y, al recuperar la consciencia, advirtió que le faltaban distintos objetos de valor de su vivienda.

Tras la denuncia, efectivos de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado y de la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales realizaron tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, recolección de testimonios y otras medidas ordenadas por la Justicia.

Dos viudas negras durmieron a un mecánico y terminaron presas

Los investigadores lograron identificar a la sospechosa como Lucía Fernanda Díaz Da Motta, quien prestaba servicios en la PSA, aunque al momento del procedimiento se encontraba con licencia médica por cuestiones psiquiátricas.

El allanamiento en Ezeiza

Con la autorización del Juzgado de Garantías N°1 de Quilmes, la Policía llevó adelante un allanamiento en una vivienda de Ezeiza vinculada a la acusada.

Durante el operativo se secuestraron cuatro teléfonos celulares, seis relojes de alta gama, perfumes de distintas marcas, dos valijas que pertenecerían a víctimas, llaves, controles remotos de apertura y prendas de vestir que habrían sido utilizadas en los hechos investigados.

Los elementos quedaron a disposición de la Justicia para determinar su procedencia y establecer si están relacionados con otros episodios similares.

Sospechas de una organización

Los investigadores no descartan que la detenida forme parte de una estructura dedicada a cometer robos mediante la modalidad “viuda negra”. La principal hipótesis indica que las víctimas eran contactadas a través de redes sociales y aplicaciones de citas. Luego de concretar los encuentros, se les suministraban sustancias para provocarles pérdida de conocimiento y facilitar el robo de dinero, dispositivos electrónicos y otros bienes de valor.

La causa continúa en etapa de investigación y los peritos analizan la documentación y los objetos secuestrados para determinar si existen más damnificados vinculados a la misma maniobra.

LB/MSS