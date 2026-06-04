Una pasajera fue detenida en Aeroparque por morder a un agente policial tras negarse a pagar un recargo de equipaje

Una pasajera fue detenida en Aeroparque tras morder el brazo derecho de una oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La mujer, que tenía previsto viajar a Córdoba, se negó a pagar un cargo por exceso de equipaje de mano y se resistió a descender de la aeronave antes hecho.

El episodio quedó bajo investigación judicial y la causa fue caratulada como "atentado y resistencia a la autoridad". El hecho ocurrió en la puerta de embarque del vuelo JA 3104 de JetSmart, cuando personal de la empresa reforzaba los controles sobre el equipaje de mano para evitar sobrecargas en cabina.

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De acuerdo con los testimonios recogidos por las autoridades, las verificaciones fueron estrictas e incluyeron las revisiones de bolsos y otras pertenencias. Según la reconstrucción difundida por las fuentes, la pasajera fue detectada con exceso de peso en uno de sus bolsos de mano y la compañía le exigió el pago del recargo.

Ante su negativa, la empresa decidió impedirle el embarque. La mujer ingresó igualmente al avión, lo que obligó a la tripulación y al personal de tierra a solicitar la intervención de la PSA minutos previos al horario previsto de salida.

Al intentar retirarla, la pasajera discutió con empleados de la aerolínea, se resistió a bajar de la aeronave y, en medio del procedimiento, mordió a una oficial ayudante de PSA que participaba del operativo. También insultó y forcejeó previo a la agresión.

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Finalmente, la mujer fue reducida por el personal de seguridad y trasladada al Servicio Médico de Sanidad del aeropuerto. Mientras se resolvía el incidente, varios pasajeros expresaron su fastidio por la demora, y una vez desembarcada la pasajera, el vuelo partió con normalidad.

Más tarde, efectivos de la UOSP Metropolitana ordenó la detención de la pasajera y dispuso una serie de medidas de prueba. La agente lesionada, el jefe de servicio y el personal de JetSmart contaron sus versiones, mientras el juzgado n.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires evaluará las lesiones sufrida por la oficial.