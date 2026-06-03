Polémica en EE.UU. por un plan para liberar 64 millones de mosquitos con bacterias

La posibilidad de liberar hasta 64 millones de mosquitos portadores de una bacteria natural en California y Florida abrió un intenso debate en Estados Unidos sobre los límites de la intervención humana en los ecosistemas y el papel de las grandes empresas tecnológicas en proyectos de salud pública.

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La propuesta, presentada por Verily, una compañía de ciencias biológicas perteneciente a Alphabet, la empresa matriz de Google, se encuentra actualmente bajo evaluación regulatoria. De recibir la aprobación correspondiente, permitiría la liberación de aproximadamente 32 millones de mosquitos por año durante dos años consecutivos, alcanzando un total de 64 millones de ejemplares.

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El proyecto forma parte de una estrategia destinada a combatir una de las especies de mosquitos más peligrosas para la salud humana: el Aedes aegypti, conocido por transmitir enfermedades como el dengue, el zika, la fiebre amarilla y la chikunguña.

Qué son los mosquitos con Wolbachia y cómo funciona el proyecto

A diferencia de algunas iniciativas basadas en ingeniería genética, el programa impulsado por Verily utiliza una bacteria denominada Wolbachia, presente de forma natural en numerosos insectos.

Los investigadores crían millones de mosquitos machos infectados con esta bacteria en instalaciones especializadas. Posteriormente, los insectos son liberados en áreas específicas para que se apareen con hembras silvestres.

Según explican los responsables del proyecto, cuando un macho portador de Wolbachia se reproduce con una hembra que no posee la bacteria, los huevos resultantes no llegan a desarrollarse correctamente ni a eclosionar. Como consecuencia, la población local de mosquitos disminuye progresivamente generación tras generación.

Los científicos destacan además que los mosquitos machos no pican a los seres humanos, por lo que no transmiten enfermedades ni se alimentan de sangre.

El objetivo de reducir enfermedades transmitidas por mosquitos

La iniciativa se enmarca dentro del denominado Debug Project, lanzado por Verily en 2016 para combatir la expansión global del Aedes aegypti.

De acuerdo con datos citados por el equipo del proyecto, cerca del 40% de la población mundial vive en zonas donde existe riesgo de contraer enfermedades transmitidas por este insecto.

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Durante las últimas décadas, el mosquito logró expandirse por regiones tropicales, subtropicales e incluso algunas zonas templadas, favorecido por factores como la urbanización, el aumento de las temperaturas y la globalización.

Los responsables de la propuesta sostienen que reducir las poblaciones del Aedes aegypti podría disminuir significativamente el riesgo de brotes epidémicos y contribuir a la protección de la salud pública.

Las críticas que encendieron el debate en redes sociales

A pesar de que la técnica se viene utilizando desde hace años en distintos programas de control de mosquitos, la magnitud del proyecto generó una fuerte reacción en redes sociales.

Numerosos usuarios expresaron preocupación por las posibles consecuencias ambientales de liberar millones de insectos en espacios abiertos.

Entre las críticas más frecuentes aparece la desconfianza hacia la participación de una empresa asociada al gigante tecnológico Google en una iniciativa de este tipo.

Algunos ciudadanos cuestionaron cuál es el interés de una compañía tecnológica en programas de control biológico y reclamaron mayores niveles de transparencia y participación pública antes de avanzar con medidas de gran escala.

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También surgieron temores relacionados con posibles impactos ecológicos a largo plazo, especialmente sobre cadenas alimentarias y ecosistemas locales.

La controversia trascendió las redes sociales y llegó al ámbito político. Uno de los cuestionamientos más visibles provino del congresista republicano por Tennessee, Tim Burchett, quien manifestó su preocupación por la intervención humana en el equilibrio natural.

El legislador recordó casos históricos de introducción de especies que terminaron provocando efectos ecológicos no previstos y advirtió sobre los riesgos de alterar ecosistemas complejos.

Sus declaraciones alimentaron aún más un debate que ya venía creciendo entre sectores conservadores, ambientalistas y grupos escépticos respecto de las grandes corporaciones tecnológicas.

Aunque la polémica parece reciente, Estados Unidos ya cuenta con antecedentes de programas similares. Desde 2021 se han realizado liberaciones de mosquitos modificados o criados en laboratorio en estados como Florida, California y Texas como parte de estrategias destinadas a reducir poblaciones transmisoras de enfermedades.

Los impulsores de estas iniciativas sostienen que los resultados obtenidos hasta el momento muestran una reducción significativa de los insectos objetivo en determinadas áreas.

Sin embargo, cada nuevo proyecto continúa despertando cuestionamientos sobre la necesidad de monitoreos ambientales permanentes y evaluaciones independientes.

La propuesta también reactivó teorías conspirativas que circulan desde hace años en internet. Algunas publicaciones sin evidencia científica asociaron el programa con supuestos intentos de control poblacional, distribución encubierta de vacunas o tecnologías de ARN mensajero, afirmaciones que no cuentan con respaldo de organismos científicos ni de las entidades involucradas.

La situación recuerda controversias previas relacionadas con investigaciones financiadas por la Fundación Bill y Melinda Gates, que también fueron objeto de numerosas especulaciones en redes sociales pese a que la organización aclaró que no financia liberaciones de mosquitos en Estados Unidos.