Ricardo Moreno contrataca y querella a tres periodistas: señala que lo vincularon falazmente con mafias y narcotráfico

En una sorprendente y desafiante decisión, Ricardo Moreno, abogado penalista y exconcejal de la ciudad de Córdoba, presentó querellas por injurias contra tres periodistas de medios de comunicación. Ellos son: Tomás Méndez, de Crónica TV y Canal 9 ; Alejandro Pueblas, de América TV y Juan Federico, de Cadena 3.

Las demandas, que incluyen pedidos de resarcimiento civil y retractaciones en los respectivos medios, son patrocinadas por Manuel Calderón Meynier y tienen como telón de fondo la investigación por el cruel femicidio de la adolescente Agostina Vega.

Intervienen Cámaras del Crimen que tienen competencia en materia correccional, jurisdicción donde se tratan las injurias, un delito de acción privada. En el sorteo, la querella contra Federico recayó en la Cámara 11a.; la referida a Méndez en Cámara 4ta. y la de Pueblas en la Cámara 2da. de la ciudad de Córdoba.

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Moreno señala que los informes periodísticos lo presentaron ante la opinión pública “como integrante de un sector oculto y vergonzante de la vida cordobesa y como corresponsable del ambiente en que se habría gestado la personalidad del autor de un femicidio, sin que en ningún pasaje se me atribuya un acto concreto y circunstanciado”.

El eje son dichos que el abogado considera agravios a su persona porque lo vincularon con estructuras criminales en el marco de coberturas sobre el femicidio de Agostina Vega.

Las presentaciones que tienen argumentos en común se diferencian en los hechos denunciados, que se tratan de crónicas, opiniones o posteos específicos.

En cada presentación, Moreno reconoce que lo conoce a Claudio Barrelier por “la militancia política y sindical desarrollada dentro de un mismo espacio partidario”. Y aclara que en ese contexto, cuando no poseía antecedentes penales que impidieran su incorporación a la administración pública, lo instó a presentarse ante la Municipalidad de Córdoba para incorporarse al programa de Servidores Urbanos. En efecto, Barrelier fue becario de la Municipalidad y recibió dos subsidios de la Provincia.

Menciones directas a su persona

La denuncia contra Tomás Méndez detalla tres informes emitidos en junio de 2026 en los programas "Telenueve Denuncia" (Canal 9) y "Duro de Callar" (Crónica TV). Según la presentación, Méndez afirmó que Ricardo Moreno manejaba "redes y tentáculos" en la justicia.

También señala que lo acusó de lavar "guita con sangre", de financiar campañas políticas y de "bancar" la fianza de Barrelier con dinero espurio. Agrega que lo vinculó con hechos de violencia armada a través de un socio sindical.

Uno de los informes a los que alude la querella es la mención al trasfondo del femicidio de Agostina. En esa instancia -destacó Moreno- Méndez afirmó textualmente: “El problema ya no es Barrelier, el problema son todas las redes y tentáculos. En un ratito te vamos a mostrar cómo son esas redes y tentáculos de Ricardo Moreno. El poder que maneja Ricardo Moreno”

En este caso, le reclama una reparación de $15 millones. Es el más elevado de los tres, debido a la "individualización nominal directa y reiterada" a través de canales de alcance nacional. Exige, además, la publicación de la sentencia en Canal 9 y Crónica TV.

Responsable del femicidio y un viaje al Mundial

Los hechos por los cuales Moreno querelló al periodista Alejandro Pueblas son dos menciones, en junio y julio de este año. En una transmisión de streaming -se lee en la presentación- Pueblas afirmó que Moreno era "uno de los responsables de la muerte de Agostina" y que estaba en el Mundial de Fútbol de Miami festejando con "plata del narcotráfico". Además, el periodista incitó públicamente a que Moreno fuera encarcelado, exclamando: "que alguien haga algo, que lo metan preso o algo".

El letrado destaca que Pueblas reconoció en el texto de su publicación que el abogado no estaba imputado ni tenía impedimentos legales para viajar, pese a lo cual lo señaló como responsable del femicidio en el video. Le reclama una indemnización resarcitoria por $11.000.000.

Un reel con montaje audiovisual

En relación a Juan Federico, la situación es sustancialmente diferente a las anteriores. Moreno objetó una publicación de Cadena 3 del 9 de junio último en Instagram. El letrado sostiene que mediante un montaje audiovisual, el reel de la emisora exhibió imágenes suyas junto a Claudio Barrelier mientras el periodista relataba la existencia de "tentáculos" que unen a barras bravas, sindicatos y políticos "muchas veces asociados al narcotráfico". No obstante, Moreno sostiene que Federico no pronunció su nombre pero, la utilización sistemática de su imagen, lo individualiza como parte de ese entramado ilícito. La reparación civil solicitada por daño moral en este caso es de $4 millones.

Alega descrédito y deshonra

En las tres presentaciones, Ricardo Moreno subraya que la gravedad de estas acusaciones públicas, que dañaron su prestigio profesional, lo forzaron a presentar su renuncia como concejal e iniciar tratamiento psicológico. El letrado recalca que su único vínculo con Barrelier fue la militancia y el ejercicio de su defensa técnica en una causa anterior y ajena al femicidio, lo cual constituye una actividad lícita garantizada por la Constitución.

Al ser consultado sobre la razón de las presentaciones, el abogado patrocinante de las querellas Manuel Calderón Meynier sostuvo que “la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que su límite aparece cuando el periodismo tergiversa o difunde como ciertos hechos que considera falsos, especialmente cuando se vincula a una persona con delitos sin sustento”.

El abogado cuestiona además la utilización de fotografías de Moreno junto a personas vinculadas con la causa del femicidio de Agostina, porque la combinación de esas imágenes con el relato periodístico puede generar en el lector la impresión de que Moreno tuvo alguna participación en el crimen.

Otro de sus argumentos es que los periodistas deberían haber consultado a Moreno antes de publicar acusaciones o afirmaciones sobre sus supuestos vínculos.