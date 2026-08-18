Alerta por incendios en Córdoba: el riesgo será muy alto en toda la provincia

El Gobierno de Córdoba advirtió que el riesgo de incendios forestales se mantendrá entre alto y muy alto durante este miércoles 19 y jueves 20, debido a las condiciones meteorológicas previstas. Además, no se descartan vientos de distintas intensidades y direcciones en la zona serrana.

Según el Índice Meteorológico de Peligro de Incendios (FWI), durante este miércoles 19 el riesgo será alto en las zonas de Córdoba y Río Cuarto, mientras que alcanzará un nivel muy alto en Villa Dolores y el Valle de Traslasierra.

Para el jueves 20, el escenario se agravará y el riesgo será muy alto en todo el territorio provincial. Las autoridades señalaron que las condiciones previstas serán propicias para la propagación de focos ígneos. Además, no se descarta la presencia de vientos de distintas intensidades y direcciones en la zona serrana, una condición que puede favorecer una rápida expansión del fuego en caso de registrarse focos activos.

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La advertencia fue difundida por la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil y la Dirección de Gestión Integral de Manejo del Fuego.

Qué significa cada nivel

De acuerdo con la información oficial, el nivel muy alto implica que las condiciones para la propagación del fuego son críticas y que cualquier foco puede extenderse rápidamente. En tanto, con un nivel alto, cualquier incendio que se inicie puede convertirse en un serio problema y las tareas de control y extinción pueden volverse progresivamente más difíciles.

Las autoridades insistieron en la importancia de la prevención y recordaron que, ante la presencia de humo o fuego, es necesario dar aviso inmediato a los servicios de emergencia. Para reportar incendios, están habilitadas las líneas 100 de Bomberos, 911 y 0800-888-38346 (FUEGO).