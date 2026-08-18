Crece el sobreendeudamiento femenino: la mora escala en jubiladas y tarjetas no bancarias

El sobreendeudamiento de los hogares argentinos expone una profunda dimensión de género, impulsado por la necesidad de financiar bienes de primera necesidad y la brecha de ingresos que se profundiza en la vejez. Así lo establece un informe elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad, basado en registros procesados de la Central de Deudores a junio de 2026.

El documento detalla que, si bien el volumen total del crédito dejó de crecer en términos reales, la tasa de mora (deudas con más de 90 días de atraso) continuó su sendero alcista a lo largo de 2026, encontrando en el crédito extrabancario su punto más crítico.

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El mapa crediticio nacional muestra que el universo de mujeres endeudadas alcanza las 10.087.758 personas, superando al de los varones (9.343.242). Sin embargo, la brecha de montos es determinante: las mujeres toman créditos por un promedio de $3,69 millones frente a los $5,73 millones de los hombres, representando una diferencia del 35,6%.

Aunque el porcentaje de personas con deuda irregular es ligeramente menor entre las mujeres (24,4% frente al 25,7% de los varones), lo que reafirma la tendencia de que la población femenina mantiene una mayor conducta de pago, la relación respecto del volumen adeudado cambia la perspectiva: la proporción del monto en mora es mayor en las mujeres (17,9%) que en los hombres (17,1%).

La brecha se profundiza en las jubiladas

La interacción entre el género y la edad expone una dinámica divergente a partir de la adultez media:

- Población joven: Registra los niveles absolutos de morosidad más elevados en ambos géneros, con tasas muy parejas hasta los 45 años.

- Adultos mayores: A medida que avanza la edad, la morosidad general disminuye, pero lo hace con mucha más rapidez en los hombres que en las mujeres.

- Brecha en la tercera edad: En el rango etario de 66 a 75 años, la diferencia del monto en mora trepa a 3,8 puntos porcentuales a favor de una mayor morosidad femenina, reproduciendo en la vejez la disparidad histórica de ingresos del mercado laboral y previsional.

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Tarjetas no bancarias: el financiamiento de la comida

El consumo cotidiano muestra el punto de mayor vulnerabilidad financiera. En el segmento de las emisoras no financieras de tarjetas de crédito, que engloba a grandes cadenas de supermercados como Coto, Carrefour y Cencosud, la brecha del monto en mora entre géneros asciende a 5,1 puntos porcentuales (35,9% en mujeres frente a 30,8% en varones).

En esta categoría, el 29,6% de las mujeres endeudadas se encuentra en situación irregular. El fenómeno combina dos extremos etarios: