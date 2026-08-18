El empresario más poderoso de Córdoba alertó por comercios endeudados y empleados que no "llegan al 15 del mes"

El empresario y ex senador nacional Roberto Urquía, dueño de Aceitera General Deheza (AGD), analizó la coyuntura económica del país y advirtió sobre la delicada situación que atraviesan distintos sectores productivos, en particular el comercio.

Según explicó, mientras actividades como la minería, Vaca Muerta y parcialmente el campo atraviesan un buen momento, otros rubros —fundamentalmente el comercio— enfrentan serias dificultades. "No es un problema de tener un producto de la China o nacional, ya no vende directamente, sea chino, sea nacional" describió.

Urquía puso el foco en la situación de los ingresos familiares y el impacto que esto genera tanto en los trabajadores como en las empresas.

Salarios que no alcanzan

El empresario sostuvo que la dificultad para llegar a fin de mes es una realidad que atraviesa a distintos sectores de la sociedad. "Hoy les cuesta mucho a las empresas pagar los sueldos y a la gente no les alcanza, no para llegar a fin de mes, no les alcanza para llegar a 15 de cada mes" afirmó.

Para Urquía, el equilibrio macroeconómico es un dato positivo, pero no alcanza si no se traduce en una mejora concreta a nivel local. "La macro está bien, hay equilibrio fiscal, la inflación viene bajando" señaló, aunque remarcó que ese proceso "no llega a algunos sectores de la micro".

Diálogo limitado con la Nación

Consultado sobre su relación con el Gobierno nacional, Urquía fue claro al describir las dificultades que enfrentan los actores productivos del interior para hacerse escuchar en Buenos Aires. "A la gente del interior nos cuesta mucho llegar al diálogo con el gobierno nacional" sostuvo. Y agregó en diálogo con radio Vos de General Cabrera: "Con algunos ministros sí, con Caputo sí, con el jefe de gabinete también, pero nos cuesta mucho a la gente del interior profundo llegar a los estamentos del gobierno central en Buenos Aires".

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El empresario planteó la necesidad de que el interior del país tenga mayor peso en las decisiones nacionales, remarcando que buena parte de la producción argentina se origina fuera del área metropolitana. "Argentina es mucho más que el conglomerado importante de gente que vive entre la General Paz y otras avenidas" expresó Urquía, al referirse al rol que debería tener el interior productivo en el debate público.

Cuestionamientos a las fintech

Uno de los puntos centrales de la entrevista giró en torno a las tasas de interés que cobran algunas financieras digitales. Urquía cuestionó los niveles alcanzados por ciertas entidades del sector.

"Hay fintech o estas financieras que se han salido nuevas que están cobrando hasta el 1.300% de interés anual" advirtió. Sobre esa cifra, fue contundente: "El 1.300 es una cosa de locos".

El empresario planteó que ese tipo de situaciones requiere intervención estatal. "El gobierno está para eso, está para los abusos" afirmó, al referirse al rol regulatorio que debería asumir el Estado frente a estas prácticas.

Urquía también señaló que, a su criterio, se prioriza al capital extranjero por sobre la producción local. "Ahí va la alfombra roja" dijo en referencia a las inversiones que llegan del exterior, y agregó que la producción argentina "no tiene un embajador que la defienda".