Alerta laboral y salarial: el 61% desaprueba al Gobierno y la falta de trabajo lidera los reclamos

La opinión pública argentina muestra una marcada polarización combinada con una elevada cautela social de cara al próximo escenario electoral. Así lo indica la más reciente Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés, elaborada por el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP) sobre una muestra nacional de 1.000 casos.

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El relevamiento expone un escenario de estrecha paridad en la intención de voto genérica rumbo a las presidenciales de 2027: el Peronismo lidera con un 26%, seguido de cerca por La Libertad Avanza (LLA) con un 24%. Detrás de ambas fuerzas, el dato saliente radica en el 20% de personas indecisas que no sabe a qué espacio votar.

La fidelidad del voto y la dispersión del electorado

El informe dirigido por el politólogo Diego Reynoso evidencia comportamientos heterogéneos según la pertenencia política previa:

- Fidelización peronista: El Peronismo logra retener al 69% de los electores que votaron por Sergio Massa en la primera vuelta de 2023.

- Retención libertaria: La Libertad Avanza conserva el 61% de sus votantes originales.

- Dispersión de Juntos por el Cambio: La fragmentación se acentúa en la base electoral de Patricia Bullrich. LLA absorbe únicamente el 38% de esos votos, mientras un 26% migra hacia el PRO y un 20% se mantiene indeciso

- Rechazo y apoyo a la gestión: Entre quienes aprueban al Gobierno, el 65% apoyaría a LLA. En cambio, el 41% de los opositores volcaría su voto al Peronismo, registrando una mayor dispersión con votos al Frente de Izquierda (8%) y un 22% de indefinidos.

Aprobación presidencial y marcha del país

El gobierno de Javier Milei registra una desaprobación del 61% frente a un 35% de aprobación, con variaciones según la brecha de género y el nivel socioeconómico: los hombres respaldan la gestión en un 39% frente al 31% de las mujeres, mientras que el mayor apoyo se concentra en la clase media alta (42%) y la mayor desaprobación en la media baja (67%).

Respecto a la marcha general de las cosas, la insatisfacción alcanza al 69% de los encuestados y la satisfacción se ubica en el 29%. No obstante, al realizar el contraste histórico con administraciones anteriores en el mismo punto del mandato, la percepción favorable del actual gobierno (29%) supera a la registrada por Mauricio Macri (19%) y Alberto Fernández (10%).

La agenda socioeconómica: empleo y salarios en la cima

Los problemas económicos y del mercado de trabajo dominan la preocupación social:

- Falta de trabajo: Se ubica como el principal problema del país con el 39% de las respuestas.

- Bajos salarios: Ocupa el segundo lugar de las prioridades con el 36%.

- Corrupción y Pobreza: Completan la lista con el 34% y el 30%, respectivamente.

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En la percepción retrospectiva, el 57% de los consultados sostiene que la situación del país empeoró en relación con el año anterior. A nivel personal, el 54% manifiesta un deterioro en sus condiciones de vida. En términos prospectivos, la visión pesimista se sostiene: un 44% proyecta un futuro peor para el país y un 38% anticipa que empeorará su situación personal.

Dirigentes y Gabinete con saldo negativo

El informe indica que la totalidad de las figuras políticas evaluadas mantiene un diferencial de imagen negativo. La tabla de imagen positiva aparece encabezada por Patricia Bullrich (37%), Axel Kicillof (36%), Myriam Bregman (36%) y Javier Milei (33%).

Dentro del Gabinete Nacional, la imagen positiva la lideran Diego Santilli (29%), Sandra Pettovello (26%) y Luis Caputo (25%). En el extremo opuesto, el jefe de Gabinete Manuel Adorni (-69%) y la secretaria general de la Presidencia Karina Milei (-54%) acumulan los diferenciales más desfavorables del equipo oficial.