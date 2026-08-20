El llamado al 911 que alertó sobre una situación de violencia permitió descubrir la muerte de un nene de seis años en una casa en San Justo, Santa Fe. Apenas minutos después, efectivos policiales llegaron al domicilio ubicado sobre la calle Sylvestre Begnis, en barrio Reyes, donde encontraron a una joven de 22 años con el cuerpo de su hijo en brazos.

Según informaron fuentes oficiales, el menor, identificado como I. A. M., ya no presentaba signos vitales. Personal médico del Sistema de Atención Médica para la Comunidad (SAMCo) confirmó su fallecimiento en el domicilio.

Al principio, la causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”. Sin embargo, un testimonio recibido por los investigadores, señalando específicamente la posibilidad de un cuadro de asfixia, modificó el rumbo de la investigación y comenzó a analizarse la posibilidad de un caso de violencia infantil.

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La vivienda ubicada en calle Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27, donde ocurrió el hecho​

En ese momento, la madre del niño, una joven de 22 años identificada por sus iniciales R.M., quedó detenida preventivamente por disposición de la Justicia, mientras se intentan determinar las circunstancias de la muerte.

El nene de 6 años cuya muerte es investigada por la Justicia de Santa Fe

Esta investigación está a cargo de la fiscal Daniela Montegrosso, quien ordenó una serie de medidas para reconstruir las últimas horas del menor y establecer qué ocurrió dentro de la vivienda.

Simultáneamente, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la División Criminalística trabajó en el lugar para preservar la escena, levantar rastros y secuestrar elementos que puedan aportar información a la causa.

Además, el cuerpo del niño fue trasladado a la morgue judicial de Santa Fe, donde se realizará la autopsia. Este estudio será determinante para esclarecer si el fallecimiento se debió a causas naturales, un accidente o si existió intervención de terceros.

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En las próximas horas, el fiscal regional Jorge Nessier y la fiscal Montegrosso brindarán una conferencia de prensa en la sede de la Unidad Fiscal San Justo para detallar los primeros resultados de las pericias.

El dolor de la familia: “No entiendo qué pasó”

Luego de conocerse la noticia, una familiar del niño publicó un desgarrador mensaje en redes sociales en el que expresó su dolor por la pérdida. “Estoy muy triste, me duele el alma, el pecho. No entiendo qué fue lo que pasó, qué le pasó. Estoy en mi peor momento”, escribió Evelin Mendoza.

A lo largo del posteo, la mujer recordó al niño con afecto y aseguró: “Mi angelito que fue como un hijo para mí. Que en paz descanses mi amor, te voy a amar toda la vida”.

“Te extraño mucho, te amo angelito mío. Dios te tiene en su regazo. Dios, abrazalo fuerte por mí. No doy más con este dolor fuerte en mi pecho”, agregó.

La familiar del nene compartió un desgarrador mensaje en redes sociales

MV/LT