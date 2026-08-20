Este miércoles detuvieron en Córdoba capital al padre del nene de dos años que fue sorprendido en el jardín de infantes con un monedero que contenía 71 dosis de cocaína.

Según Clarín, el hombre, de 22 años, fue arrestado luego de un allanamiento en la vivienda donde vive con sus dos hijos y su esposa (quien ya se encontraba detenida).

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En el lugar hallaron dosis de marihuana y otros ítems que pueden servir para la causa que investiga la venta de estupefacientes agravada por la presunta participación del niño, quien quedó, junto a su hermana, al cuidado de su abuela materna, según consigna el medio antes mencionado.

Cómo empezó el escándalo del nene de dos años con 71 dosis de cocaína

Todo comenzó el pasado martes, según la Agencia Noticias Argentinas (NA), en un Centro de Cuidado Infantil del barrio Ampliación Cabildo, zona sur de Córdoba capital: donde una mujer dejó a sus dos hijos, un nene de 2 años y una nena de 3.

La maestra del niño observó como éste intentaba abrir un monedero y, cuando lo consiguió, dentro podían verse pequeños paquetes que contenían una sustancia blanca. Sospechando que era droga, la mujer llamó de inmediato al 911 y a la Secretaría de Salud y Desarrollo de Córdoba.

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Cuando la madre de los dos niños regresó a la escuela con la presunta intención de recuperar su monedero, la maestra la confrontó y se negó a devolvérselo; la mujer se fue, pero luego volvió con su mamá para llevarse a su hija de tres años, pero ya había llegado la Policía, que la detuvo

Posteriormente, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) confirmó, a través de pruebas de campo, que la sustancia hallada en los sobres era cocaína.