Un nene de 2 años llevó 71 envoltorios de cocaína al jardín de infantes y arrestaron a su mamá

Un nene de dos años llevó un monedero que contenía 71 envoltorios de cocaína al jardín de infantes y, cuando una docente se dio cuenta de lo que sucedía, la madre del niño fue detenida. Posteriormente, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) confirmó usando pruebas de campo que la sustancia hallada era cocaína.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), todo sucedió este martes 18 de agosto en un Centro de Cuidado Infantil que se encuentra en el barrio Ampliación Cabildo, en la zona sur de Córdoba capital: en ese lugar, una mujer dejó a sus dos hijos, un nene de 2 años y una nena de 3.

La docente del niño vio como éste intentaba abrir, en el aula, un monedero que llevaba, y cuando lo logró, adentro podían verse pequeños paquetes que contenían una sustancia blanca. Sospechando que se trataba de droga, la maestra llamó al 911 y a la Secretaría de Salud y Desarrollo de Córdoba.

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Cuando la madre de los dos niños fue a retirar al más pequeño del establecimiento, con la presunta intención de recuperar su monedero, la maestra la confrontó y se negó a dárselo.

La mujer se fue, pero luego volvió con su madre para llevarse a su hija de tres años, pero ya había arribado al lugar la Policía, que procedió a detenerla.

El megaoperativo antidroga en Córdoba del 12 de agosto

El pasado 12 de agosto se realizó un megaoperativo en la provincia de Córdoba con 18 allanamientos donde se logró incautar droga y desbaratar una poderosa organización narco.

Tras un año de investigación, miembros de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron una serie de procedimientos donde detuvieron a 6 narcomenudistas, 4 hombres y 2 mujeres. Además, secuestraron importantes cantidades de estupefacientes.

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Los allanamientos se realizaron en los barrios Jorge Newbery, Hipólito Yrigoyen, Alta Córdoba, Panamericano, Marqués de Sobremonte, La Fraternidad y en la localidad de Bialet Massé. Desde el Ministerio Público Fiscal provincial informaron que se consiguió incautar 18.891 gramos de cocaína, 1.066 de marihuana, 5 armas de fuego (4 cortas y 1 larga), 5 vehículos (2 camionetas, 2 autos y 1 automóvil) y dinero ($14.277,401 y 3755 dólares).

El monto total de lo secuestrado asciende a la suma de $593.208.161.

HM