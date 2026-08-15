Una argentina fue detenida en Japón por intentar ingresar casi un kilo de cocaína oculto en su cuerpo

Una mujer argentina de 30 años fue detenida en Japón después de que las autoridades detectaran que llevaba casi un kilo de cocaína dentro de su cuerpo. La sospechosa, identificada como Rosa Micaela Kipildor, había llegado al aeropuerto de Haneda, en Tokio, procedente del Reino Unido.

El caso comenzó cuando los agentes de la aduana japonesa detectaron un comportamiento que les resultó sospechoso. Ante esa situación, decidieron realizarle una inspección médica y una radiografía permitió descubrir que había ingerido una gran cantidad de cápsulas.

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En total, los investigadores encontraron 101 envoltorios dentro de su cuerpo. La droga, según las autoridades, pesaba aproximadamente un kilogramo y tendría un valor estimado de US$152.160 en el mercado ilegal japonés.

La radiografía que permitió descubrir la droga

Kipildor llegó sola a Japón el 10 de agosto. Después de despertar las sospechas de los funcionarios del aeropuerto, fue sometida a estudios que permitieron detectar los paquetes en su organismo.

Las cápsulas tenían una longitud aproximada de 5,2 centímetros y presentaban una forma similar a un capullo. Según la información difundida por medios japoneses, estaban protegidas por varias capas de materiales para evitar que entraran en contacto con el organismo.

La droga fue retirada y sometida a análisis. Los estudios determinaron que se trataba de cocaína.

La mujer quedó a disposición de la Policía Metropolitana de Tokio y enfrenta una investigación por el presunto ingreso ilegal de estupefacientes al territorio japonés.

Qué declaró la argentina ante las autoridades

Durante el interrogatorio, Kipildor habría reconocido que transportaba la droga. Según la información difundida en Japón, contó que una mujer a la que había conocido durante un festival en la Argentina le ofreció participar del traslado.

De acuerdo con su declaración, recibió los paquetes en Brasil y los ingirió antes de comenzar el viaje. Su destino final era Japón, donde esperaba recibir US$7000 como pago por llevar la cocaína.

Las autoridades japonesas intentan determinar ahora quién organizó el traslado y cuál era el destino de la droga. También investigan si la mujer actuó por cuenta propia o si formaba parte de una red internacional.

Japón investiga una posible red de narcotráfico

La causa quedó bajo investigación de las autoridades japonesas, que analizan la posible participación de una organización de narcotráfico con conexiones en Sudamérica.

El origen de la droga y el recorrido realizado por Kipildor forman parte de las principales líneas de investigación. Los investigadores buscan establecer quién entregó los paquetes en Brasil y quién debía recibirlos en Japón.

El caso se produce además en un contexto de aumento de las detenciones relacionadas con cocaína en el país asiático. Durante el último año informado, 415 personas fueron detenidas por delitos vinculados con la posesión de esta droga, una cifra muy superior a la registrada diez años antes.

Otro caso de una argentina detenida por cocaína en Asia

El caso de Kipildor tiene un antecedente reciente. En marzo de 2025, otra argentina fue detenida en el aeropuerto internacional de Bali, Indonesia, cuando intentaba ingresar al país con más de 300 gramos de cocaína.

La mujer, identificada como Eleonora Gracia, llevaba la droga escondida dentro de un preservativo. Los agentes la interceptaron poco después de su llegada a la isla en un vuelo procedente de Dubái.

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Según la investigación de las autoridades indonesias, Gracia había recibido la cocaína en México de un hombre de origen británico. A cambio del traslado, le habían prometido un pago de US$3000.

La mujer reconoció además que mantenía contacto con un ciudadano británico de 50 años, identificado como Elliot James Shaw, con quien supuestamente debía coordinar la entrega de la droga en un hotel cercano a una playa de Bali.

Fue condenada a siete años de prisión en Indonesia

Tres meses después de su arresto, la Justicia de Indonesia condenó a Gracia a siete años de prisión por el intento de ingresar estupefacientes al país.

El antecedente vuelve a poner el foco sobre los métodos utilizados por las redes internacionales de narcotráfico para trasladar cocaína entre continentes y sobre los riesgos que enfrentan las personas reclutadas para transportar droga.

En el caso de Kipildor, la investigación recién comienza. Las autoridades japonesas deberán determinar cómo se organizó el viaje, quién proporcionó la cocaína y quién esperaba recibirla una vez que la mujer llegara a Japón.

LB/AF