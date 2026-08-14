El hallazgo de un kilo de cocaína con la figura de un delfín en poder de un "trapito" detenido en la Ciudad de Buenos Aires volvió a poner bajo la lupa una marca que se repite desde hace años en los operativos antidroga. El símbolo está asociado al clan de Reynaldo Delfín Castedo, el narco conocido como "El Patrón del Norte", aunque hoy también es utilizado por otras organizaciones.

El procedimiento en el barrio porteño de Parque Chacabuco terminó con la detención de un hombre de 25 años, con antecedentes por contravenciones vinculadas a hacer el servicio de "cuidacoches", y de una ciudadana boliviana de 23. Durante el operativo, los agentes secuestraron el estupefaciente compactado en un ladrillo que llevaba el característico sello.

Casación confirmó la condena por narcotráfico del clan Castedo, cuyo líder es el "Patrón del Norte"

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No se trata de un hallazgo aislado. A fines de junio, dos mujeres fueron detenidas por la División Antidrogas de la Policía Federal en la Terminal de Ómnibus de Córdoba cuando transportaban más de 22 kilos de cocaína ocultos en valijas. La sustancia estaba dividida en panes y envuelta en mostaza para intentar despistar a los perros rastreadores. Hubo un detalle que se repitió: los paquetes tenían estampado en la parte superior el famoso sello del delfín.

En aquella oportunidad, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, señaló que se trata de una marca utilizada por organizaciones narco para identificar el origen y la calidad de la droga. Aunque Castedo lleva años preso, el sello continúa apareciendo en incautaciones de todo tipo, tanto en Argentina como en otros países de la región, como una especie de marca registrada.

La detención de una mujer y un hombre en Parque Chacabuco que llevaban un ladrillo de cocaína con el "sello del delfín".

Unas semanas antes, en Tucumán, efectivos de la Gendarmería Nacional secuestraron un importante cargamento de esa sustancia cuando detuvieron a un hombre de 60 años que manejaba por la ruta nacional 157, en la localidad de Río Seco. Durante el control, detectaron que transportaba bolsas de arpillera ocultas detrás de bidones de combustible. En el interior encontraron más de 470 kilos de cocaína.

Los ladrillos también llevaban la figura del delfín, como cuando en marzo la misma fuerza federal incautó distintos cargamentos en Orán, Salta. Uno de ellos estaba oculto dentro de muebles y otro era transportado en un micro de larga distancia. En ambos casos, los paquetes de cocaína presentaban la misma marca identificatoria.

Cocaína secuestrada con la marca relacionada a Reynaldo Castedo.

Los antecedentes son numerosos, yendo unos meses más atrás, en enero pasado un camionero sospechó de unas cajas que no coincidían con el resto de una carga de bananas que debía trasladar desde San Juan hasta Mendoza. Dio aviso a Gendarmería y, tras la intervención, se descubrieron 64 kilos de cocaína escondidos entre los cajones de fruta. Los panes también tenían el sello del animal marino.

La reiteración de estos hechos llevó a considerarlo como símbolo de posibles rutas de tráfico y conexiones entre distintos cargamentos que circulan por el país. Otra hipótesis agrega la chance de que el famoso narco salteño "vendiera" su marca, logística y clientes a otros grupos.

Quién es Reynaldo Delfín Castedo, "El Patrón del Norte"

Reynaldo Delfín Castedo fue durante años uno de los narcotraficantes más buscados en Argentina. Conocido como "El Patrón del Norte", se lo acusó de haber creado una organización que operaba principalmente en la frontera entre Salta y Bolivia. Según el expediente, el clan utilizaba extensas propiedades rurales como corredores para el ingreso de droga y su posterior distribución hacia otros puntos.

Castedo permaneció prófugo durante una década, liderando la estructura desde la clandestinidad, hasta que fue detenido en 2016. El arresto se dio en la localidad bonaerense de Parque Leloir, en Ituzaingó, tras una investigación del fiscal federal Eduardo Villalba y la intervención de su colega Diego Iglesias, de la PROCUNAR.

La detención de Reynaldo Delfín Castedo en 2016.

En 2022, la Justicia lo condenó a 16 años de prisión por asociación ilícita y lavado de activos, en una causa que reconstruyó la estructura económica del clan. Esa condena fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal, que también ratificó las penas a otros integrantes, como su hermano Raúl.

Tanto Reynaldo como Raúl también fueron sentenciados a prisión perpetua al ser considerados coautores del delito de “homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas” contra Liliana Ledesma, una productora rural asesinada en septiembre de 2006, luego de haber denunciado a Delfín y Ernesto Aparicio por cerrar un camino vecinal para traficar droga.

Actualmente, Delfín Castedo permanece alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Sin embargo, su nombre sigue apareciendo con fuerza cada vez que las fuerzas de seguridad encuentran ladrillos de cocaína con el característico sello.

FP cp