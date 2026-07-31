Detienen por narcolavado a la expareja de Vicky Xipolitakis

Leandro David “Lelo” Pérez, expareja de Vicky Xipolitakis, fue detenido durante una serie de allanamientos realizados en Santa Fe en el marco de una investigación por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico.

El procedimiento, denominado Lava Jato, incluyó ocho operativos simultáneos en Rosario, Funes, Ibarlucea y Pérez. Además de Pérez, fueron arrestados Maximiliano Emanuel Novillo, exintegrante de la Policía de Santa Fe, y Marcelo Eduardo Malatesta.

La investigación se inició en octubre de 2024, cuando la Procelac detectó inconsistencias entre el patrimonio declarado y la capacidad económica de un grupo de personas. A partir de pericias contables, análisis patrimoniales e intervenciones telefónicas, los investigadores concluyeron que la organización presuntamente utilizaba agencias de autos, constructoras, firmas metalúrgicas y otros emprendimientos para introducir en el circuito legal dinero de origen ilícito.

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Los tres detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal N° 3 de Rosario.