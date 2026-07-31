Derrumbe del hotel en Villa Gesell: imputaron a cinco personas por la tragedia que dejó nueve muertos

El expediente que investiga el derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik de Villa Gesell dio un paso clave este viernes. La Justicia imputó a cinco personas por el presunto delito de estrago culposo agravado, en el marco de la causa por el colapso del edificio ocurrido el 29 de octubre de 2024, que provocó la muerte de nueve personas.

Los nuevos imputados son el arquitecto y agrimensor Roberto Rossi, el director de Obras Particulares y de Fachadas de Edificios Sergio Selinsky, el maestro mayor de obras Nicolás Valdez, el arquitecto Nicolás Vergani y el ingeniero Jorge Guerbi.

Citan a declarar a un hijo de la mujer investigada por la muerte de su beba en Villa Gesell

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La medida fue dispuesta por la Fiscalía que lleva adelante la investigación, que además ordenó una ampliación del peritaje oficial para avanzar en el esclarecimiento de las causas del derrumbe.

La nueva pericia estará a cargo de la División Investigación de Siniestros de la Policía Federal Argentina y se realizará el 4 de agosto a las 10 en la sede del Departamento Técnico Investigativo de la Superintendencia de Bomberos y Protección de Riesgos de la PFA, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

La abogada de las familias de las víctimas, Graciela Bravo, consideró que las decisiones adoptadas por la UFID N.º 6 de Villa Gesell representan "un importante avance en la investigación", luego de meses de reclamos por parte de los damnificados.

"Las familias llevan mucho tiempo esperando respuestas. Confiamos en que la Justicia continúe actuando con independencia, profundidad y celeridad, porque el único objetivo es que se conozca toda la verdad y que se haga justicia", sostuvo la letrada.

Además, remarcó que las nuevas imputaciones "no son el final del camino", sino un paso más para reconstruir lo ocurrido. En ese sentido, aseguró que continuará impulsando todas las medidas necesarias para que no quede ningún aspecto del caso sin investigar.

Las nueve víctimas del derrumbe

El colapso del Apart Hotel Dubrovnik ocurrió durante la madrugada del 29 de octubre de 2024 y se convirtió en una de las mayores tragedias registradas en Villa Gesell.

Entre las víctimas estuvieron Fabián Ciocchini, de 84 años; la expropietaria del hotel María Rosa Stefanic; su sobrino Nahuel Stefanic, de 25 años; el carpintero Javier Fabián Gutiérrez, de 54; el plomero Ezequiel Matu, de 38; Mariano Troiano, de 47; el albañil Ezequiel Chapsman; y Dana Desimone, empleada del establecimiento y pareja de Nahuel.

La novena víctima fue María Josefa Bonazza, quien había sobrevivido al derrumbe y recibido el alta médica, pero falleció el 28 de noviembre de 2024, casi un mes después del siniestro, como consecuencia de las lesiones sufridas.

LB/MSS