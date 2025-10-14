Casación confirmó la condena por narcotráfico del clan Castedo, cuyo líder es el "Patrón del Norte"

Por unanimidad, la Sala II de la Cámara de Casación Penal confirmó las condenas de 12 y siete años de prisión y multa impuestas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca a Rodolfo Darío Castedo y su primo Cristian Moreno -quien permanece prófugo- por considerarlos responsables de planificar y coordinar la logística del transporte, la provisión de vehículos, el pago a los choferes y la comercialización de droga desde Bolivia a distintas provincias del Norte del país.

El máximo tribunal penal del país rechazó, en una sentencia de 42 carillas a la que accedió PERFIL, el recurso de casación impuesto por Castedo y confirmó las condenas a él y a otros tres imputados, en ambos casos, por considerarlos autores de los delitos de organización y transporte de estupefacientes agravado, encuadrados en los artículos 7 y 5 inciso c de la ley 23.737, de Estupefacientes.

La investigación comenzó en plena pandemia, en junio de 2020 y la llevó adelante la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional.

En la sentencia, el juez Alejandro Slokar sostuvo que la calificación de organizador resultaba “plenamente aplicable” a la actuación de Rodolfo Darío Castedo, alias “Jony”, en tanto ejercía un liderazgo efectivo dentro de la estructura criminal. En su voto, Slokar destacó que Castedo había conformado y dirigido una organización destinada al transporte de estupefacientes, sobre la cual mantenía el control total: definía las acciones a seguir, los destinos y los vehículos empleados, lo que justificó su encuadre como organizador en la ley 23.737.

Fuentes judiciales señalaron a PERFIL que las tareas de vigilancia y escuchas telefónicas probaron que los imputados operaban mediante una red de vehículos que trasladaban la sustancia por rutas alternativas, utilizando uno para el transporte y otros como “campana”. En los allanamientos en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, se secuestraron 175 kilos de cocaína ocultos en compartimentos de una camioneta, además de armas, dinero, chapas patentes y teléfonos celulares que contenían audios y mensajes entre los integrantes del grupo.

En la sentencia, Slokar junto a los jueces Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, confirmaron también las condenas a Carlos Gustavo Ávila, Walter Horacio Álvarez y Alejandro Lellis Colman, a quienes les atribuyeron distintos roles funcionales dentro de la operatoria, tales como la custodia del transporte, la disposición del inmueble utilizado para “enfriar la carga” y la conducción del vehículo hacia Buenos Aires.

La marca del delfín

Reynaldo Delfín Castedo es el líder de la banda y cumple pena de prisión perpetua en el penal de Ezeiza. La marca del delfín apareció en distintos cargamentos de cocaína incautados en la Argentina y otros países de la región. Los investigadores encontraron una placa de hierro con una figura en bajorrelieve de delfín en un “narcolaboratorio” que funcionaba en la localidad bonaerense de Maquinista Savio.

Castedo, hermano Rodolfo Darío, fue condenado en 2024 a perpetua, junto a su otro hermano Raúl, por el asesinato de la productora rural Liliana Ledesma, ocurrido en 2006, luego de que la mujer denunciara públicamente sus actividades ilegales.

En 2016 fue capturado tras estar diez años prófugo y en 2022 recibió una condena a 16 años de prisión por asociación ilícita y lavado de activos.

Delfín Castedo, conocido como “El Patrón del Norte”, es uno de los capos narcos más poderosos que tuvo la Argentina. Durante años controló el tráfico de drogas en la frontera entre Salta y Bolivia, donde su familia era dueña de más de 50 mil hectáreas de monte utilizadas como corredor narco.

Aunque está preso, para los investigadores mantiene influencia en operaciones de narcotráfico en Argentina y otros países de la región. Su nombre también aparece vinculado a la megacausa “Carbón Blanco”, el mayor contrabando de cocaína desde la Argentina hacia Europa.

