Un narco mexicano entró al país y se alojó en un hotel de Puerto Madero

Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, de 48 años, era buscado por la Justicia de Estados Unidos por una causa de narcotráfico. Permanecía prófugo desde 2017. Llegó a la Argentina en un vuelo procedente de México y fue localizado por Interpol Argentina en un hotel del exclusivo barrio porteño, donde finalmente quedó detenido.

La captura fue el resultado de una investigación encabezada por la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de Interpol Argentina, con apoyo de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), luego de que las autoridades estadounidenses activaran una Notificación Roja para lograr su localización y extradición.

La pesquisa permitió reconstruir uno de los últimos movimientos del prófugo. Con la colaboración de la Dirección Nacional de Migraciones, los investigadores establecieron que Aguirre Covarrubias había ingresado al país el pasado miércoles 8 de julio procedente de México. A partir de ese dato comenzaron las tareas para seguir su rastro hasta identificar el hotel donde se alojaba: era el Hilton de Macacha Güemes al 300.

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Los agentes montaron entonces un discreto operativo de vigilancia en las inmediaciones. Después de varias horas lograron confirmar la identidad del sospechoso y concretaron la detención cuando se encontraba en el lobby, sin que opusiera resistencia.

Según el sitio Infobae, Aguirre Covarrubias aseguró ante las autoridades que había llegado al país para participar de un congreso vinculado con la medicina regenerativa y las células madre. Además sostuvo que trabajaba para una empresa dedicada a ese rubro y que, al momento de su detención, estaba vestido de traje porque se dirigía a una cena de negocios organizada en el marco del encuentro.

Los investigadores establecieron además que había ingresado legalmente al país y que tenía previsto abandonar la Argentina el lunes próximo: el itinerario contemplaba un vuelo hacia Medellín, Colombia, desde donde debía conectar con Cancún, México, un viaje que quedó frustrado con su detención.

Alerta roja. Aguirre Covarrubias era buscado por una causa tramitada en el Distrito Norte de Illinois. Según la documentación remitida por la Justicia estadounidense, está acusado de haber adquirido alrededor de diez kilos de clorhidrato de cocaína, valuados en unos 285.000 dólares, durante una operación realizada en septiembre de 2016. Tras ser beneficiado con una medida que le permitió abandonar la cárcel mientras continuaba el proceso judicial, incumplió las condiciones impuestas por el tribunal y permanecía prófugo desde 2017.

Ahora quedó a disposición del Juzgado Federal N° 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, que interviene en el proceso de extradición solicitado por los Estados Unidos.