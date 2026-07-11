Detuvieron a tres sospechosos por la brutal golpiza a un adolescente que lucha por su vida en Córdoba

La investigación por la brutal agresión que dejó al adolescente Santiago Herrero, de 15 años, al borde de la muerte tuvo un importante avance este sábado con la detención de tres sospechosos en la provincia de Córdoba. Los arrestados son un mayor de edad y dos menores, quienes están acusados de haber participado en el ataque ocurrido en Villa Carlos Paz, donde la víctima recibió un botellazo en la cabeza y luego fue golpeada cuando ya se encontraba en el suelo.

El joven permanece internado en estado crítico en el Hospital de Urgencias de Córdoba, donde fue sometido a una compleja cirugía debido a las graves lesiones sufridas. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar si hubo más agresores involucrados en el episodio.

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En medio de la investigación, el estado de salud de Santiago Herrero mostró una evolución favorable que llevó alivio a su familia. Según contó su madre, María Laura, los médicos del Hospital de Urgencias de Córdoba continúan reduciendo de manera progresiva la sedación debido a la buena respuesta del adolescente.

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De acuerdo con el último parte médico, el joven de 15 años respondió con movimientos de brazos, manos y piernas, abrió los ojos e incluso intentó incorporarse en la cama, señales que el equipo médico considera alentadoras dentro de su proceso de recuperación. No obstante, continúa internado en terapia intensiva y su evolución sigue siendo monitoreada de cerca.

Quiénes son los detenidos

Las detenciones fueron concretadas por la Policía de Córdoba durante distintos procedimientos ordenados por la Justicia. Entre los sospechosos hay un mayor de edad y dos menores de 18 años, cuyas identidades no fueron difundidas oficialmente.

Los investigadores trabajan ahora en el análisis de las cámaras de seguridad y otras pruebas para reconstruir con precisión la secuencia del ataque, establecer el rol de cada uno de los involucrados y determinar si participaron más personas en la golpiza. No se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.

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El caso generó una fuerte conmoción en Villa Carlos Paz, donde familiares y vecinos siguen de cerca la evolución de Santiago Herrero, quien continúa internado con pronóstico reservado y lucha por su vida.

Cómo fue el ataque

El violento episodio ocurrió durante la noche del jueves en la esquina de avenida Cárcano y Sargento Cabral, en pleno centro de Villa Carlos Paz. Según la reconstrucción de la causa, Santiago Herrero caminaba junto a un amigo cuando fue sorprendido por un grupo de jóvenes que lo atacó por la espalda.

En medio de la agresión, uno de los atacantes le propinó un fuerte botellazo en la cabeza, que le provocó un hundimiento de cráneo. El adolescente cayó inconsciente al suelo y, de acuerdo con la investigación, continuó recibiendo golpes mientras permanecía indefenso.

Tras el ataque, fue asistido por vecinos y por el amigo que lo acompañaba. Inicialmente fue trasladado al Hospital Municipal Gumersindo Sayago, pero debido a la gravedad del cuadro los médicos decidieron derivarlo al Hospital de Urgencias de Córdoba, donde fue intervenido quirúrgicamente. Los profesionales le diagnosticaron una fisura cerebral y múltiples coágulos que obligaron a realizar una operación de alta complejidad.

Su madre explicó que durante la cirugía los médicos "extrajeron el coágulo más grande, descomprimieron el cerebro y volvieron a colocar el hueso en su posición", en un intento por reducir el daño neurológico provocado por la agresión.

RG