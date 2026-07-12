El viaje de la médica y la cosmetóloga que terminó en una acusación por narcotráfico

Ivana Georgina Portal (40) y Delia Yolanda Tame (35) viajaban en una camioneta Renault Duster por la ruta nacional 34. Habían salido de la ciudad de Tartagal, en la provincia de Salta, y se dirigían a Rosario, Santa Fe. A la altura de la localidad de El Potrero fueron atacadas a tiros desde dos camionetas. Lo que parecía un violento intento de robo en una ruta del norte argentino terminó destapando una investigación mucho más compleja. Es que dentro de la camioneta en la que viajaban las mujeres había un doble fondo que ocultaba nada menos que 66 kilos de cocaína.

La historia sumó un nuevo capítulo esta semana. La Sala I de Revisión de Salta confirmó la prisión preventiva de Portal y de Tame al considerar que existen elementos suficientes para sostener, en esta etapa inicial de la investigación, la acusación por el transporte de estupefacientes, según informó el sitio fiscales.gob.ar. La misma decisión alcanzó a José Alfredo Troichuque, conocido como “Xuxa”, el comerciante al que la fiscalía señala como uno de los protagonistas del ataque armado que habría buscado apoderarse de la droga en una maniobra conocida en la jerga como “mexicaneada”.

Portal y Tame no tenían antecedentes ni nada que las vinculara con una investigación por narcotráfico. La primera es médica terapista del hospital público de Tartagal y, al mismo tiempo, primer alférez de Gendarmería Nacional en el Escuadrón 52. La segunda administra un centro de estética en esa ciudad del norte salteño. Las dos emprendieron viaje hacia Rosario y, cuando la Policía las encontró en El Potrero, explicaron que se dirigían a una capacitación. En un primer momento, incluso, la doctora presentó a su acompañante como otra profesional de la salud, aunque luego reconoció que se trataba de una cosmetóloga.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La escena que describieron era la de una emboscada. Contaron que todo había comenzado en una estación de servicio de Rosario de la Frontera, donde el ocupante de una camioneta blanca les preguntó hacia dónde viajaban. Minutos después, ya sobre la ruta nacional 34, aseguraron que ese vehículo volvió a aparecer acompañado por otra camioneta azul. Según su relato, desde allí comenzaron los disparos. Uno de los proyectiles hizo estallar la luneta trasera de la Renault Duster; otros impactaron sobre un lateral de la carrocería y uno más destruyó una rueda. Aun así, lograron continuar la marcha hasta ingresar a El Potrero, donde una vecina las vio pedir ayuda y llamó a la Policía.

Hasta ese momento, el expediente parecía encaminado a investigar un intento de homicidio o un violento asalto en la ruta. Sin embargo, la inspección del vehículo dio un giro inesperado. Mientras los peritos revisaban la camioneta encontraron una modificación en el baúl. Debajo del piso había un compartimiento oculto. Cuando terminaron de desmontarlo aparecieron 64 paquetes envueltos con cinta amarilla e identificados con la figura de un cocodrilo. Las pruebas de narcotest confirmaron poco después que se trataba de 66 kilos y 265 gramos de cocaína. El caso dejó de ser un ataque armado para convertirse en una investigación por narcotráfico.

Mientras los peritos trabajaban sobre la camioneta, la escena sumó otro protagonista. El conductor de una camioneta blanca que, según las dos mujeres, había participado de la persecución volvió a pasar por el lugar. El policía que había acudido al llamado de auxilio lo reconoció: se trataba de José Alfredo Troichuque, un comerciante de Rosario de la Frontera conocido como “Xuxa”. Cuando intentaron identificarlo, aceleró y escapó. La fuga duró poco. Horas después fue interceptado en la localidad tucumana de El Tala, ya no a bordo de la camioneta blanca sino de una Chevrolet Captiva conducida por su pareja, Adriana Angélica Ita, quien también terminó imputada por presunta confabulación para el tráfico de estupefacientes.

Para el fiscal federal Ricardo Toranzos, la secuencia no respondía a un intento de robo al azar. La principal hipótesis es que el ataque buscó interceptar la Renault Duster para apoderarse del cargamento antes de que llegara a destino, una maniobra conocida en el ambiente narco como “mexicaneada”, utilizada para quedarse con droga de otra organización criminal. Esa teoría se apoya, entre otros elementos, en el reconocimiento realizado por el policía, en la huida de Troichuque y en el relato de las propias ocupantes de la camioneta, que identificaron al vehículo blanco como uno de los que las persiguieron sobre la ruta 34.

Por si todo esto fuera poco, ocurrió algo más que llamó poderosamente la atención: poco después del ataque llegaron al lugar cuatro efectivos de la Policía de Tucumán. Dijeron haber sido alertados por un automovilista. Según la fiscalía, esa presencia no tuvo una explicación convincente y, una vez descubierto el cargamento, los uniformados se retiraron sin comunicar el hallazgo a las autoridades salteñas. uy extraño.

Quién es quién en la causa

Ivana Georgina Portal

Tiene 40 años y es médica terapista. Además de desempeñarse en el hospital público de Tartagal, integra Gendarmería Nacional con el grado de primer alférez y presta funciones en el Escuadrón 52. La fiscalía la acusa de transportar los 66 kilos de cocaína ocultos en la Renault Duster y agravó la imputación por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.

Delia Yolanda Tame Cosmetóloga de 35 años y propietaria de un centro de estética en Tartagal. Viajaba junto a Portal. Está imputada por el delito de transporte de estupefacientes y durante la investigación fueron allanados su local y otros inmuebles vinculados a ella.

José Alfredo “Xuxa” Troichuque Comerciante de 37 años, oriundo de Rosario de la Frontera. Para la fiscalía fue uno de los ocupantes de la camioneta blanca que persiguió a las dos mujeres y disparó para intentar quedarse con la droga.

Adriana Angélica Ita Pareja de “Xuxa”. Fue quien lo recogió tras la persecución y facilitó el cambio de vehículo con el que intentó escapar hacia Tucumán.