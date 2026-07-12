Liberaron sin pagar fianza al abogado que chocó en Panamericana y provocó la muerte de una mujer

Andrés Prieto Fasano, el abogado que chocó y mató a Pamela Ivonne Escobar Camacho en la autopista Panamericana, fue liberado este sábado, sin fianza y bajo caución juratoria, luego de un fallo del juez de San Isidro, Esteban Rossignoli.

El magistrado, a cargo del juzgado de Garantías Número 4 de esa localidad del norte del Gran Buenos Aires, hizo lugar de esta manera a un pedido de sus abogadas defensoras Ana Laura Palmucci y Mirta Fasano, aunque Prieto Fasano seguirá imputado por 'homicidio culposo, lesiones culposas graves y violación de elementos probatorios' y también deberá cumplir una serie de medidas: presentarse del 1 al 5 de cada mes y cada vez que sea citado en la sede judicial, y tampoco podrá ausentarse del domicilio que fijó por mas de 24 horas sin dar aviso, o sin autorización previa.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el letrado se presentó a comparecer este viernes junto a sus defensoras, tras ser detenido un día antes en el barrio porteño de Palermo, donde se encontraba en silla de ruedas acompañado por su madre, la ex jueza de San Isidro Lidia María Fasano, y su hermano.

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El siniestro vial ocurrió en la madrugada del sábado 4 de julio en el kilómetro 17 de la autopista Panamericana, a la altura de Martínez, partido de San Isidro, pocas horas después del partido en el que la Selección Argentina derrotó a Egipto agónicamente por 3 a 2 y aseguró su clasificación a los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Prieto Fasano embistió el auto de Camacho, quien manejaba un Volkswagen Polo afectado al servicio de Uber, que estaba detenido sobre el carril rápido de la autopista. La pasajera que viajaba junto a la víctima fatal sufrió lesiones de consideración y fue hospitalizada.

Los videos muestran que el Polo se quedó detenido sobre el carril rápido y luego fue embestido por la camioneta Hyundai Creta conducida por Fasano.

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La investigación quedó a cargo de la fiscal Carolina Asprella, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de Martínez, que imputó al abogado por homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo automotor, en concurso real con lesiones culposas agravadas.

Sin embargo, más allá de la mecánica del accidente, las primeras horas posteriores al siniestro quedaron bajo la lupa. Según trascendió, Prieto Fasano no fue sometido al test de alcoholemia ni trasladado a una dependencia policial. De acuerdo con la información incorporada al expediente, fue retirado del lugar por otra abogada integrante de su familia, una circunstancia que forma parte de las actuaciones judiciales.