‘Ruedas blancas’: la modalidad de tráfico de cocaína que más crece en las rutas

En una gomería del norte salteño, entre mangueras, herramientas y cubiertas apiladas, los investigadores hallaron algo más que ruedas en desuso. Dentro de esos neumáticos hallaron 425 kilos de cocaína. No era un traslado improvisado, sino parte de una logística diseñada para convertir cada cubierta en un contenedor de droga. Ahora, seis hombres irán a juicio acusados de integrar la organización que almacenó y preparó ese cargamento. El caso, que cobró notoriedad esta semana con la elevación a debate oral, es una muestra evidente de una modalidad que se repite en el país y que ya permitió secuestrar casi una tonelada de droga en menos de un año.

El caso de Salta no es un hecho aislado. En septiembre de 2025, otro operativo en la Ruta Nacional 34, a la altura de Senda Hachada, confirmó la misma técnica: un camión transportaba 417 kilos de cocaína ocultos dentro de siete neumáticos. La droga estaba distribuida en paquetes compactos, colocados en el interior de las cubiertas y listos para atravesar el país sin levantar sospechas.

Tres meses antes, el 3 de junio de 2025, en Tucumán, una camioneta Ford Ranger fue detenida en un control vehicular. La conductora parecía no ocultar nada, hasta que el escáner reveló lo invisible: los cuatro neumáticos estaban rellenos con cocaína. El peso total era de casi 50 kilos. El sistema utilizado incluía un armazón metálico adosado a las llantas, una estructura que permite fijar los paquetes en el interior de la rueda sin alterar su funcionamiento ni su apariencia externa.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ese mismo recurso apareció en otros procedimientos. En marzo del año pasado, también en Salta, detectaron cerca de diez kilos ocultos en dos neumáticos de un vehículo. Y en agosto, en San Juan, otros 5,3 kilos fueron hallados en la rueda de auxilio de una camioneta. En todos los casos, la mecánica era similar: las cubiertas habían sido modificadas para alojar la droga y luego montadas en el vehículo, transformando las ruedas en compartimentos secretos.

En total, los operativos registrados desde enero de 2025 hasta hoy acumulan al menos 907,6 kilos de cocaína. La cifra permite dimensionar el crecimiento de una técnica que combina ingeniería artesanal y una sorprendente logística.

Cada vez más. “Los neumáticos se transformaron en un compartimento más del vehículo. Sin tecnología específica es muy difícil detectarlo en un control vehicular”, explica una fuente de Gendarmería con conocimiento en este tipo de procedimientos.

“Es una modalidad que vemos cada vez con más frecuencia porque permite transportar grandes cantidades sin modificar la estructura del vehículo y dificulta la detección en controles visuales”, amplía.

La huella del Delfìn. En los últimos casos, los investigadores detectaron también otro dato que se repite. Es que en varios cargamentos los ladrillos de cocaína tenían estampado el dibujo de un delfín. Ese sello, lejos de ser decorativo, funciona como una marca de origen, una forma de identificar la partida y vincularla a una organización específica.

En este caso, el delfín aparece asociado desde hace años a la estructura liderada por Reynaldo Delfín Castedo, considerado uno de los jefes narco más importantes de la frontera norte. “El Patrón del Norte”, como se lo conoce, nació en Salvador Mazza, en el límite con Bolivia. Es señalado como el responsable del corredor del norte por donde ingresa la cocaína al país.

Durante años permaneció prófugo hasta que fue capturado en 2016 en el ingreso a Parque Leloir, en Ituzaingó. En 2022 fue condenado a la pena de 16 años de prisión por narcotráfico. Los investigadores sostienen que el sello del delfín funcionaba como una marca de control interno, utilizada para identificar cargamentos propios y garantizar su trazabilidad dentro de la red criminal. Aunque hoy está preso en el penal de Ezeiza, su nombre sigue apareciendo en expedientes vinculados a la circulación de cocaína en el norte argentino.

La elección de los neumáticos no es casual. Las ruedas ofrecen volumen, resistencia y, sobre todo, invisibilidad. A diferencia de otros compartimentos, no requieren modificaciones visibles en la carrocería. El uso de armazones metálicos adosados a las llantas perfeccionó el método: la droga queda fija, protegida y lista para recorrer miles de kilómetros sin ser detectada.

El caso que llegará a juicio en Salta es, por ahora, la expresión más contundente de esa modalidad. Pero los expedientes abiertos en distintas provincias muestran que no es un fenómeno aislado. Es una tendencia. Una técnica que se perfecciona y se repite.