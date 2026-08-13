El Equipo de Intervención Domiciliaria (EDID) del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires difundió el informe sobre el episodio que ocurrió el pasado 5 de agosto entre Facundo Moyano y su novia, la modelo e influencer Candela Arizaga, remarcando que la joven de 23 años reconoció haber consumido sustancias psicoactivas con el exdiputado y referente sindical.

Candela Arizaga

El documento, mencionado por la Agencia Noticias Argentinas (NA), comienza diciendo: “En el día de la fecha, se tomó intervención en la presente denuncia, donde consta que alrededor de las 05:10, se solicitó la presencia policial en el domicilio de Av. Libertador 5418, piso 21, departamento A, de esta Ciudad, tras un presunto ataque cardíaco de una mujer”.

“No soy adicto ni nunca tuve problemas de adicción”: Facundo Moyano rompió el silencio sobre el consumo de drogas

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Luego, según el reporte, la modelo salió del lugar “corriendo a los gritos”, para luego agregar que se encontraba “en evidente estado psicomotriz y desnuda”.

El personal fue al Hospital Pirovano, nosocomio al que fue derivada la joven, donde entrevistó a la modelo, quien expresó: “No hubo violencia de género como se está diciendo” (SIC).

El texto agrega: “Sobre los hechos denunciados, Candela relató no recordar lo que sucedió durante la madrugada, ‘no recuerdo que haya pasado nada'”.

Consumo de sustancias psicoactivas y alcohol

La joven reconoció el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol junto a Moyano, quien actualmente se encuentra imputado por los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad.

Facundo Moyano afirmó que su novia sufrió un paro cardíaco, aseguró que no habían tomado cocaína y dijo que tiene todo grabado

La modelo negó que su novio le haya impedido salir del departamento o pedir ayuda, recordó haber visto que su perro "se escapó” y pedirle ayuda a un colectivero.

Candela Arizaga

“Se la observó imprecisa y parcialmente desorientada respecto a los sucesos ocurridos que dan lugar a la presente denuncia”, señalaron la asistente Camila Díaz y la psicóloga Candela Di Pardo en su análisis.

Las conclusiones que podrían complicar el relato de Moyano

Ambas especialistas enumeraron conclusiones sobre el estado de Arizaga y el contexto del vínculo con Moyano. Los datos arrojan un panorama de "vulnerabilidad" y "asimetría" que podrían complicar la situación del sindicalista en la causa.

La exposición pública y mediática de los hechos denunciados que podrían condicionar el relato de Candela

Vulnerabilidad respecto al género, la edad, la exposición mediática y el estado integral de salud de la joven al momento de la entrevista

La asimetría de poder en el vínculo con Moyano, respecto al género y la edad de su novia:

El tenor de los hechos denunciados

La asimetría de poder respecto a la actividad laboral y al cargo político-sindical del exlegislador

La negativa de instar a la acción penal y de contar con medidas de protección por parte de la joven Arizaga.

HM/LT