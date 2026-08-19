Detuvieron a los padres del niño que llevó 71 dosis de cocaína a un centro infantil de Córdoba

El padre del niño de dos años que llevó un monedero con 71 dosis de cocaína a un Centro de Cuidado Infantil de barrio Ampliación Cabildo fue detenido este miércoles por orden de la Justicia. El hombre quedó acusado por la presunta comercialización de estupefacientes agravada por la participación de un menor, mientras que la madre del pequeño ya había sido detenida por el mismo episodio.

La detención fue ordenada por la fiscal Antinarcotráfico Paulina Lingua, luego de un operativo realizado en el mismo sector de la zona sur de la ciudad de Córdoba. De esta manera, ambos padres del niño quedaron detenidos mientras avanza la investigación para determinar el origen de la droga y si existen otras personas involucradas.

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El episodio ocurrió este martes, cuando la madre llegó al establecimiento junto a sus dos hijos, de dos y tres años. Según la reconstrucción de los investigadores, mientras dejaba a los menores se le habría caído un monedero rosa sin advertirlo. El niño de dos años tomó el objeto y comenzó a manipularlo dentro del aula. Cuando una docente intentó ayudarlo a abrirlo, encontró numerosos envoltorios con una sustancia blanca y dio aviso a las autoridades del establecimiento y al 911.

Personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó las pruebas correspondientes y confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína. En total, fueron secuestradas 71 dosis fraccionadas, presuntamente preparadas para su comercialización.

Detuvieron a los padres

La madre del niño, una joven de 21 años, fue detenida el martes por orden de la fiscal Lingua. De acuerdo con la investigación, cuando regresó al centro infantil intentó recuperar el monedero, pero las docentes se negaron porque ya habían dado intervención a la Policía. La mujer se retiró del lugar y luego regresó para buscar a su hija de tres años. Para ese momento, los efectivos ya se encontraban en el establecimiento y procedieron a detenerla.

Este miércoles, la investigación avanzó con la detención del padre, quien fue localizado en barrio Ampliación Cabildo. El hombre quedó acusado por la presunta comercialización de estupefacientes agravada por la participación de un menor.

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Tras las detenciones, los dos menores quedaron bajo resguardo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Por disposición del organismo, fueron entregados al cuidado de su abuela materna mientras continúa la investigación judicial.

La advertencia de Quinteros

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, calificó el episodio como “una alarma social gravísima” y destacó la actuación de las docentes del centro infantil. “Quiero remarcar con todas las letras que la capacitación y el compromiso de las docentes de ese centro fueron los que evitaron que esto pasara de largo. No miraron para el costado. Advirtieron a tiempo y actuaron rápido”, sostuvo.

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El funcionario también cuestionó el involucramiento de menores en actividades vinculadas al narcotráfico: “Hay límites que no se negocian, y uno de ellos es la infancia. El narcomenudeo metiéndose en un centro de cuidado infantil excede largamente un problema de seguridad”.

Según reveló el ministro, cuando las docentes se negaron a devolverle el monedero, la mujer habría argumentado que ese objeto era “su medio de vida para darle de comer a su hijo”. La investigación continúa para determinar las responsabilidades de los detenidos y el circuito de comercialización al que habría estado destinada la droga.