Ramón Flores, en la mira por el caso Villarreal: desde el bloque UCR piden su apartamiento

La radical Brenda Austin (UCR) señaló que elabora un pedido de apartamiento contra el legislador peronista Ramón “Cañito” Flores por su vínculo con José Aníbal Ricardo Villarreal, su ahora exasesor, detenido e imputado por presunto abuso sexual con acceso carnal y grooming. La aparición de un grave antecedente penal de 2021 y nuevos señalamientos sobre los vínculos de Villarreal con el legislador elevaron la tensión política en la Unicameral.

El caso Villarreal se convirtió en un problema político para el legislador Flores. La aparición de nuevos antecedentes judiciales atribuidos al ahora exasesor y los señalamientos opositores sobre sus vínculos laborales con el parlamentario oficialista llevaron a la UCR a reclamar directamente el apartamiento del peronista.

Austin trabaja en la elaboración de un pedido formal para que Flores deje su banca. Según confirmó a Perfil Córdoba, el proyecto está siendo redactado y su versión final quedaría definida en las próximas horas, para luego ser presentado ante la Unicameral.

El planteo opositor se produce mientras Villarreal permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje e imputado por presunto abuso sexual con acceso carnal y grooming, en una investigación que lleva adelante la fiscal de Deán Funes, Analía Cepede, por hechos que habrían afectado a tres adolescentes de 13 y 14 años en Villa de María de Río Seco.

La causa ya suma 11 personas detenidas y generó un fuerte impacto en el norte provincial. Tras conocerse la detención de Villarreal, Flores y el bloque oficialista resolvieron dar de baja su contrato como asesor en la Unicameral.

Sin embargo, el caso volvió a escalar después de que se conociera que Villarreal tenía un antecedente judicial de suma gravedad iniciado en 2021. En aquella oportunidad había sido imputado por los delitos de reducción a la servidumbre, abuso sexual con acceso carnal agravado continuado y promoción a la corrupción de menores agravada, en una causa relacionada con su hermana adoptiva.

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En declaraciones a este medio, la fiscal Cepede corroboró una denuncia presentada contra Villarreal en 2021 por presuntos delitos sexuales que nunca llegó a la fiscalía y permaneció durante años en la comisaría local, pese a que el expediente ya registraba una imputación.

Ese expediente finalmente prescribió. No obstante, la integrante del Ministerio Público Fiscal analiza incorporar ese antecedente para establecer el perfil de Villarreal y evaluar su eventual relevancia dentro de la causa a su cargo. De hecho, sostuvo que citará a la denunciante para que pueda ampliar el contenido de esa denuncia.

La UCR apunta contra Flores

En este nuevo escenario, Austin decidió subir el tono del reclamo. Para la radical, la responsabilidad política de Flores no queda saldada con la baja del contrato de Villarreal al advertir que existen señalamientos en Río Seco acerca de que el ahora detenido también realizaba tareas privadas vinculadas con campos y propiedades de Flores.

Austin también puso el foco en que parte de los hechos investigados judicialmente habrían ocurrido en un campo del legislador. “Era alguien que trabajaba para él”, planteó la opositora, al enumerar los elementos que, a su criterio, justifican el apartamiento de Flores. También hizo referencia a los hechos que “ocurrieron en su campo” y al conocimiento ahora público de la causa previa que involucraba a Villarreal.

La integrante de la bancada UCR cuestionó además que aquel expediente no haya avanzado y planteó interrogantes sobre el nivel de conocimiento que pudo haber tenido Flores respecto de los antecedentes de quien terminó siendo contratado como asesor. “Lo que nosotros nos estamos preguntando acá es qué rol juega la figura de Flores, un poco apañando, respaldando, dándole blindaje político para cosas que ocurrieron con sus asesores y en su propio campo”, sostuvo Austin a El Doce TV.

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Al redoblar su dura crítica, la radical consideró que la situación excede la discusión sobre la contratación de Villarreal y plantea una cuestión política para el oficialismo. “Creemos que él tiene que poner a disposición su renuncia y, si no, el bloque del oficialismo debiera ser el primero en pedirle el apartamiento”, afirmó.

“En este caso, nosotros entendemos que realmente, si no quieren dar esta imagen de que están gestando un plan de impunidad para proteger, para garantizar silencio, para que la causa no avance, deberían pedirle al legislador Flores que se aparte de su banca”, remarcó la opositora en su mensaje destinado al peronismo.

Controles de ingreso

El planteo radical coloca al oficialismo ante un nuevo frente de tensión con la oposición dentro de la Unicameral, en medio de los cuestionamientos por los controles sobre la incorporación de asesores y personal legislativo.

La bancada radical ya había presentado un pedido de informes para conocer en detalle la contratación de Villarreal: cuándo ingresó a la Legislatura, bajo qué condiciones, qué funciones desempeñaba y qué controles se realizaron antes de su incorporación.

Ahora, con la aparición del antecedente judicial de 2021, Austin reclama profundizar esa discusión y revisar los mecanismos de control para el ingreso de asesores, personal y funcionarios a la Unicameral.

Con el pedido de apartamiento en elaboración, el caso Villarreal ingresa así en una nueva etapa. Lo que comenzó con la detención de un asesor contratado por un legislador peronista ahora amenaza con transformarse en una discusión de mayor alcance político que puede derivar en un fuerte choque entre el PJ y el arco opositor.