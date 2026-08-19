Asesor detenido: la fiscal revelo que la policía "cajoneó" una denuncia por abuso sexual contra José Villarreal en 2021

La investigación por la presunta red de grooming y abusos sexuales contra adolescentes en Villa de María del Río Seco volvió a poner el foco sobre José Aníbal Villarreal, exasesor del legislador provincial Ernesto Ramón Flores y uno de los principales imputados en la causa.

En diálogo con Perfil Córdoba, la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, confirmó que una denuncia presentada contra Villarreal en 2021 por presuntos delitos sexuales nunca llegó a la Fiscalía y permaneció durante años en la comisaría local, pese a que el expediente ya registraba una imputación.

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El hallazgo se produjo mientras la Fiscalía analizaba los antecedentes de los detenidos en la causa que investiga una presunta organización dedicada a captar adolescentes mediante grooming para luego someterlas a distintos abusos sexuales.

El expediente apareció al revisar los antecedentes

"Normalmente, cuando se ficha y se prontuaría a todos los imputados, se solicita el informe nominativo para conocer qué antecedentes tienen. En el caso de Villarreal apareció una imputación del año 2021 por abuso sexual con acceso carnal y reducción a la servidumbre", explicó.

A partir de ese dato, comenzaron a buscar el expediente. "Buscamos el sumario porque en la Fiscalía no estaba y lo hallamos en la comisaría de Villa de María de Río Seco. Quedó ahí una vez que se formuló la imputación y nunca fue girado para continuar con el trámite. Quedó traspapelado en la comisaría".

Según pudo reconstruir la Fiscalía, esa causa se inició hace cinco años por una denuncia que derivó en la imputación de Villarreal por los presuntos delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado y reducción a la servidumbre.

Una denuncia que volverá a investigarse

"Puede que hoy el hecho esté prescripto, pero eso no significa que un sumario pueda quedar simplemente con una denuncia y una imputación sin continuar su trámite", sostuvo.

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Por ese motivo, la Fiscalía volverá a convocar a la mujer que realizó la denuncia para actualizar su testimonio. "Vamos a citar a la denunciante para que pueda ampliar el contenido de esa denuncia, contar qué ocurrió con posterioridad y completar aspectos que hoy requieren los formularios vigentes en este tipo de investigaciones".

La intención es reconstruir no sólo los hechos denunciados originalmente, sino también conocer si existieron nuevos episodios o elementos que puedan resultar relevantes para la investigación actual.

¿Qué pasó con la causa?

"El encubrimiento será parte de la investigación. El personal que estaba en ese momento en la comisaría no es el mismo que trabaja hoy. Las responsabilidades pueden existir como también puede haber ocurrido que el expediente haya quedado traspapelado", señaló.

La fiscal explicó que será necesario reconstruir el recorrido administrativo del sumario para establecer por qué nunca fue remitido a la Fiscalía, como establece el procedimiento una vez que existe una imputación formal.

"Las leyes cambiaron mucho respecto de los plazos de prescripción en los delitos de abuso. Quizás, al momento de la denuncia, esos hechos todavía no estaban prescriptos y hoy sí", explicó.