El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 19 de agosto

Este miércoles 19 de agosto el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.465 pesos y cotiza a 1.515 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.465.
- - Venta: $1.515.
Dólar Blue
- - Compra: $1.539
- - Venta: $1.571.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.516,78 para la compra, y $1.518,68 para la venta.
Este miércoles 19 de agosto la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.465.
- - Venta: $1.525.
ICBC
- - Compra: $1.450.
- - Venta: $1.510.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.389.
- - Venta: $1.439.