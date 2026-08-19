Las competencias de “farmear aura” llegaron a Córdoba: cuándo y dónde será el curioso torneo

Lo que comenzó como una expresión de las redes sociales y luego se convirtió en competencias virales llegó a Córdoba. Tras la repercusión que alcanzaron estos desafíos en otros países, entre ellos Brasil, un grupo de jóvenes organizó un torneo de “farmear aura” en Patio Olmos, donde los participantes buscarán demostrar quién tiene mayor presencia frente al público.

La propuesta estará organizada por Multiversussss y tendrá además un componente solidario. La inscripción será de $2.000 o dos alimentos no perecederos. El ganador recibirá $50.000 y el segundo, $25.000, mientras que los productos recolectados serán destinados a merenderos y comedores de Córdoba.

Qué significa “farmear aura”

La expresión tomó el verbo “farmear” del universo de los videojuegos, donde se utiliza para hablar de la acumulación de recursos, y lo trasladó a la construcción de la imagen personal. En las redes, “farmear aura” se utiliza para describir a alguien que, a través de sus actitudes, gestos o movimientos, transmite seguridad, carisma, misterio o estilo.

El término se expandió desde el mundo gamer hacia plataformas como TikTok y X alrededor de 2023 y posteriormente comenzó a aparecer en memes, videos, comentarios y conversaciones entre jóvenes.

Lautaro Aguilera, integrante de la organización, contó que la idea de llevar el fenómeno a las calles nació inicialmente como una broma. “La idea surgió primero como un meme, pero cuando vimos que el fenómeno de farmear aura se hizo completamente viral y empezó a salir de las redes para verse también en la calle, dijimos: ¿Por qué no lo hacemos de verdad?. Queríamos que Córdoba también tuviera su momento para demostrar quién domina el ambiente, pero sobre todas las cosas que fuera algo sano y divertido”.

Cómo será la competencia en Patio Olmos

La dinámica no tendrá coreografías obligatorias ni movimientos establecidos. Cada participante deberá caminar, posar, mirar, hacer gestos o moverse al ritmo de una canción intentando transmitir seguridad y dominar el espacio. “Y es una batalla de presencia pura. Cada participante tiene que demostrar quién tiene más aura: camina, se para, mira, hace gestos, se mueve al ritmo de su tema de phonk o el tema que sea, pero con total seguridad y estilo”, agregó Lautaro.

Cabe destacar que los competidores deberán llevar un parlante Bluetooth para reproducir su canción. Quienes no tengan uno podrán pedirle a la organización que coloque el tema elegido.

Otra particularidad será que no habrá un jurado tradicional. El resultado dependerá de los aplausos, gritos y la reacción de quienes estén presentes en los enfrentamientos.

Los criterios estarán vinculados con la presencia, la seguridad, el estilo y la capacidad de dominar el ambiente. La organización resumió también qué puede hacer perder terreno a un participante: “Si te reís, te pones nervioso o perdés la compostura… bueno perdés aura”.

La elección de Patio Olmos tampoco fue casual. “Elegimos el Patio Olmos porque es un lugar icónico de Córdoba, tiene esa fachada de película y mucha gente circulando. Es el escenario perfecto para que se sienta grande”, explicó Aguilera.

Premios y fin solidario

La inscripción tendrá un valor de $2.000 o dos alimentos no perecederos. El dinero se destinará principalmente a los premios de $50.000 para el primer puesto y $25.000 para el segundo.

Los alimentos serán entregados a merenderos y comedores de Córdoba. Además, desde la organización señalaron que evaluarán la posibilidad de destinar parte de las donaciones a personas afectadas en Colombia.