Alerta Sofía: hallaron sana a la nena de 3 años que era buscada en San Luis

La búsqueda de una niña de tres años que había motivado la activación de la Alerta Sofía en San Luis terminó con un desenlace positivo durante la madrugada de este miércoles. La menor fue encontrada con vida, en buen estado de salud y muy cerca del lugar donde había desaparecido.

La desaparición había sido denunciada por su familia luego de que la pequeña fuera vista por última vez durante la tarde del martes en las inmediaciones del Parque Industrial Norte, en la ciudad de San Luis. Ante la gravedad del caso, el Ministerio de Seguridad Nacional activó el protocolo de Alerta Sofía, el sistema de búsqueda inmediata para niñas, niños y adolescentes desaparecidos.

El procurador general de San Luis, Sebastián Cadelago, confirmó que la menor apareció alrededor de la 1 de la madrugada. "La nena apareció, estaba dormida muy cerca de la vivienda", afirmó el funcionario en declaraciones a TN.

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Durante toda la noche, efectivos de la Policía de San Luis, fuerzas federales y equipos especializados concentraron el rastrillaje en el Parque Industrial Norte, ya que los investigadores consideraban que no existían indicios de que la menor hubiera abandonado esa zona.

Continúa la búsqueda de una adolescente desaparecida en Córdoba

Mientras el caso de San Luis tuvo un final feliz, en Córdoba sigue vigente la búsqueda de Sara Elizabeth Cuello, una adolescente de 16 años cuyo paradero se desconoce desde el lunes 17 de agosto.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, la joven fue vista por última vez alrededor de las 15 en la Bajada de Pucará, frente al Hospital Rawson, en la ciudad de Córdoba.

Sara mide aproximadamente 1,50 metros, es de tez trigueña, contextura media, tiene cabello largo lacio castaño y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía un buzo rosa con corderito, un jean azul, zapatillas negras y una blusa negra acordonada.

La Fiscalía informó además que la adolescente no llevaba consigo documentación ni teléfono celular. También indicó que solía permanecer en la zona de Villa Martínez.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero debe comunicarse con la Unidad Judicial N.º 1, ubicada en Balcarce 251 de la ciudad de Córdoba, o llamar a los teléfonos (0351) 4332647/8.