Maratón del Colegio de Abogados 2026: presentaron la remera oficial en homenaje a los Héroes de Malvinas

El Colegio de Abogados de Córdoba presentó este martes la remera oficial de la segunda edición de la Maratón Abogados 2026, que este año rendirá homenaje a los Héroes de Malvinas bajo el mensaje "Las Malvinas son argentinas". La presentación se realizó en el Salón del Directorio de la institución y estuvo encabezada por el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar, junto a representantes de la Agrupación Atlética Islas Malvinas y miembros de la organización de la carrera.

La prueba volverá a las calles de la ciudad el domingo 27 de septiembre, con largada desde Duarte Quirós y Bolívar, frente a la sede del Colegio. Habrá distancias de 10K y 6K competitivas, además de una instancia participativa de 1K.

El recorrido atravesará sectores emblemáticos de la ciudad a través de un trazado certificado, pensado para favorecer una carrera rápida. Las inscripciones ya están abiertas en esfuerzodeportivo.com, con un cupo máximo de 2.000 participantes.

"La bandera se hizo piel"

La principal novedad presentada este martes fue la remera que usarán los corredores de los 10K y 6K. La prenda fue diseñada especialmente para esta edición y confeccionada por Jacana. Incorpora los colores nacionales, el Sol de Mayo y referencias a 1982, además del mensaje "Las Malvinas son argentinas". La propuesta se enmarca bajo el concepto "La bandera se hizo piel".

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La idea, según explicó la organización, es que la causa Malvinas trascienda el acto conmemorativo tradicional y encuentre en el deporte un espacio para mantener viva la memoria, reconocer a los excombatientes y transmitir su significado a las nuevas generaciones.

Una carrera abierta a toda la comunidad

Tras la convocatoria alcanzada en su primera edición, la Maratón del Colegio de Abogados regresa con una propuesta que trasciende a la comunidad jurídica. Está abierta a corredores, grupos de running, familias y público general.

Quienes participen de los 10K y 6K recibirán un kit de corredor que incluye la remera oficial y el dorsal con chip para la toma de tiempos, entre otros elementos. También habrá premios para las clasificaciones generales de ambas distancias y premiación por categorías.

Con el lema "La carrera más rápida de Córdoba", la propuesta vuelve a combinar deporte, espacio público y participación ciudadana en una edición atravesada por uno de los símbolos más profundos de la memoria colectiva argentina.

Ficha técnica

Fecha: domingo 27 de septiembre

Distancias: 10K | 6K | 1K participativo

Largada: Duarte Quirós y Bolívar, Córdoba

Cupos: 2.000 participantes

Inscripciones: esfuerzodeportivo.com

A poco más de un mes de la largada, la organización espera repetir —o superar— la convocatoria de la primera edición, con una carrera que combina deporte y homenaje a los caídos y excombatientes de Malvinas.